Senac oferece 2 mil vagas gratuitas nas unidades da Grande BH

Fachada Senac Unidade BH, Centro, que tem oferta disponível para os cursos gratuitos (foto: Simplesmente Retrato. )

está com 2 mil vagas abertas dentro do Programa Senac de Gratuidade (PSG) https://www.mg.senac.br/programasenacdegratuidade/ em suas unidades de Belo Horizonte (Centro, Guajajaras e Venda Nova), Betim e Contagem.Para participar, a renda famíliar mensal per capita* do candidato não pode ultrapassar o valor de dois salários mínimos. O cálculo é a soma da renda bruta dos componentes do grupo familiar dividido pelo número de pessoas que formam esse grupo familiar