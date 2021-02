Falconi oferece programa gratuito de desenvolvimento para as lideranças

O programa visa ajudar as lideranças a ter competências para explorar disrupções tecnológicas e construir uma cultura de inovação (foto: Gerd Altmann/Pixabay )



A FRST Falconi, edtech do Grupo Falconi, ministra a partir do dia 15 de março um programa gratuito voltado a profissionais interessados em desenvolver as competências exigidas neste começo de década, com um ambiente de negócios em rápida transformação. A FRST, edtech do Grupo Falconi, ministra a partir do dia 15 de março um programavoltado a profissionais interessados em desenvolver as competências exigidas neste começo de década, com um ambiente de negócios em rápida transformação.





formação que desenvolve as habilidades de liderança, empreendedorismo, criatividade e colaboração, essenciais na busca e implementação de soluções inovadoras para as empresas.



As inscrições podem ser feitas até o dia 4 de março e as vagas são limitadas: Numa plataforma totalmente on-line, o programa FRST Reset oferece umaque desenvolve as habilidades de liderança, empreendedorismo, criatividade e colaboração, essenciais na busca e implementação de soluções inovadoras para as empresas.Aspodem ser feitas até o dia 4 de março e as vagas são limitadas: https://frstfalconi.com/

O programa usa a solução de desenvolvimento de pessoas 100% on-line da FRST, que é focada na solução de problemas reais, conhecimento de ponta e aplicado, troca de experiências e ação.



O objetivo é oferecer uma jornada exclusiva ao analisar desafios e oportunidades concretos, gerando insights para desenvolver ações para o ano de 2021.



Com alto potencial de transformação de curto e longo prazo, o programa busca preparar os profissionais como liderança para esta década, que está somente no início.





O participante vai usar a plataforma digital da FRST, que oferece acesso a conhecimento aplicado (disponível em diversos formatos on-line), recursos voltados para a colaboração (que permitem a interação com diversos outros profissionais de diferentes empresas e com especialistas FRST), além de webinars com grandes nomes do mercado.







Desafios para os líderes



A FRST Falconi já recebeu em seus programas de desenvolvimento mais de 7 mil profissionais de 2 mil empresas em mais de 40 países (foto: FALCONI Consultores de Resultado/Wikimedia Commons )





Nesta terceira década do século, vivemos um cenário de mudança acelerada, e as habilidades de um líder estão sendo revistas. São cobradas dos profissionais em postos de liderança, por exemplo, a capacidade de adaptação, de colaboração e a coragem de desbravar novos caminhos.









A consolidação dos modelos híbridos de trabalho permitiu a

formação de times mais diversos, ao mesmo tempo em que fez surgirem novos desafios relacionados à colaboração.



O programa da FRST visa a criação de ambientes com trocas constantes, adaptados a um mindset ágil de colaboração e focados na solução de problemas e geração de valor, assim como incentivar o espírito empreendedor, por meio de uma visão inovadora, capacidade de agir, assumir riscos, criar conexões, inspirar e aprender continuamente.





Por meio do programa FRST Reset, os profissionais serão desafiados a desenvolver esses atributos, que podem consolidá-los como líderes de sucesso nessa década que começa e ajudar a transformar as empresas nesse novo ambiente de negócios.





A metodologia adotada em outros programas da FRST permite identificar as necessidades específicas de cada profissional e endereçá-las de forma customizada, para que ele desenvolva essas habilidades e se adapte às transformações do trabalho.



Como utiliza uma plataforma totalmente digital e tecnologia de ponta (como inteligência artificial e big data analysis), a FRST consegue oferecer seus programas a profissionais de diferentes localidades e países, proporcionando uma interação entre eles e a troca de ideias para a solução de problemas reais.



A FRST Falconi









Desde que foi lançada, em abril de 2020, a FRST já recebeu em seus programas de desenvolvimento mais de 7 mil profissionais de 2 mil empresas, em mais de 40 países, com um índice acima de 90% de satisfação com a aplicabilidade prática dos programas e com os materiais de aprendizagem: https://frstfalconi.com