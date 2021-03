Curso gratuito de desenvolvimento de sistemas em BH

Objetivo da ação é promover o conhecimento em TI e fomentar o mercado de tecnologia, que registra anualmente um déficit de 24 mil especialistas no Brasil (foto: Clker-Free-Vector-Images/Pixabay)



Estão abertas as inscrições para processo seletivo para curso on-line e gratuito de desenvolvimento de sistemas para jovens de baixa renda de Belo Horizonte e região. A iniciativa, com previsão de início em 29 de março, é da eNotas, que automatiza todo o fluxo de emissão de notas fiscais eletrônicas (NF-e) em qualquer lugar do Brasil.



Os interessados no curso podem preencher o formulário neste link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvw7cTuphVSdBs5w-FYJistl-vBpOP7NVE1QqCs8ROg4G9YA/viewform .



O objetivo da ação é promover o conhecimento em TI e fomentar o mercado de tecnologia, que registra anualmente um déficit de 24 mil especialistas no Brasil, de acordo com estudo da Brasscom - Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação.









No total, 15 estudantes serão selecionados para a formação em C#, uma das linguagens de programação mais difundidas no mundo, sendo considerada uma das melhores opções para se iniciar no mundo da programação. O curso terá duração de 150 horas, sendo composto por módulos básico, intermediário e avançado.