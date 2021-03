Falconi abre inscrições para programa de estágio e trainee

Para as vagas de estágio é necessário ter disponibilidade para residir nas cidades de São Paulo ou Belo Horizonte (foto: heylagostechie/Unsplash)



A Falconi, consultoria para geração de valor por meio de soluções em gestão e gente com tecnologia, abre inscrições para mais uma edição do Programa Jovem Falconi, que oferece vagas de estágio e de trainee na consultoria, referência em gestão.



Focado na formação de profissionais aptos a atuarem em diversos segmentos do mercado, o programa é aberto a candidatos que estão cursando ou que concluíram recentemente qualquer curso de graduação. Além disso, os candidatos precisam ter inglês avançado.





estágio é necessário ter disponibilidade para residir nas cidades de São Paulo ou Belo Horizonte e ter inglês avançado. O candidato deve ter previsão de concluir o curso superior entre dezembro de 2021 e julho de 2023.



Após a inscrição, o processo terá três fases: testes e entrevista on-line, e avaliação oral em inglês. Já os candidatos às vagas de trainee devem ter disponibilidade para morar em São Paulo, precisam ter a previsão de conclusão do ensino superior entre junho de 2018 e julho de 2021, inglês avançado e disponibilidade para viagens.



O processo seletivo inclui testes e entrevista on-line, avaliação oral em inglês e banca executiva com sócios da Falconi.



As inscrições podem ser feitas no link:



Entre os benefícios oferecidos estão: bolsa-auxílio/remuneração, plano de saúde e odontológico integral, vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida e convênio com academias em todo o país.





“A experiência foi transformadora, e digo sem sombra de dúvidas que me apaixonei pelas possibilidades do trabalho em consultoria, que no nosso caso é voltado para a geração de valor sustentável, para organizações públicas e privadas, impactando positivamente a sociedade”, afirma Viviane Martins.



O programa Jovem Falconi já formou diversos sócios e líderes da empresa, entre eles a atual CEO da Falconi, Viviane Martins, que iniciou sua carreira na empresa como trainee por meio do programa.

"A experiência foi transformadora, e digo sem sombra de dúvidas que me apaixonei pelas possibilidades do trabalho em consultoria, que no nosso caso é voltado para a geração de valor sustentável, para organizações públicas e privadas, impactando positivamente a sociedade", afirma Viviane Martins.

Segundo o sócio Fernando Ladeira, diretor de gente e gestão da Falconi, "em nossa empresa, o estagiário tem a oportunidade de trabalhar em projetos reais e nosso trainee não é um aprendiz como em outras empresas, é um consultor júnior, que pode desenvolver sua carreira no Brasil e no mundo e ser reconhecido por seu desempenho".



Serviço Programa Jovem Falconi:





Inscrições: http://jovemfalconi.com/.









Para saber mais sobre a consultoria Falconi acesse: www.falconi.com