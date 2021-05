Senac abre mais de 2.500 vagas para cursos gratuitos

Senac Belo Horizonte (foto: Simplesmente Retrato/Divulgação)



O Senac está com mais de 2.500 vagas abertas dentro do Programa Senac de Gratuidade (PSG) nas unidades de Belo Horizonte (Guajajaras, Venda Nova, Centro), Contagem e Betim.



Para se inscrever, a renda familiar mensal per capita do candidato, ou seja, a renda bruta dos componentes do grupo familiar dividido pelo número de pessoas, não pode ultrapassar o valor de dois salários mínimos. O Senac está com mais de 2.500 vagas abertas dentro dode Gratuidade (PSG) nas unidades de Belo Horizonte (Guajajaras, Venda Nova, Centro), Contagem e Betim.Para sea renda familiar mensal per capita do candidato, ou seja, a renda bruta dos componentes do grupo familiar dividido pelo número de pessoas, não pode ultrapassar o valor de dois salários mínimos.





"Foi necessário adequar o nosso modelo educacional em função do cenário em que vivemos atualmente, considerando sempre a qualidade do ensino, que é uma das premissas do Senac. Nossos cursos contam com uma equipe de docentes qualificada, com forte atuação no mercado e em constante atualização. Em tempos de pandemia, especialmente, a qualificação profissional pode ser a chave para a permanência ou entrada no mercado de trabalho", comenta Iara de Oliveira, diretora da unidade em Venda Nova.





A oferta é variada e contempla desde o curso técnico em administração como opções de cursos livres, como assistente de logística, operador de computador, programador Web, assistente de RH, assistente financeiro, estoquista, consultoria de imagem, recepcionista, cuidador de idoso e assistente administrativo.



Mais informações podem ser conferidas no site do Senac:





Serviço:









Vagas para cursos gratuitos do Senac em Minas