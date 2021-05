Escola profissionalizante tem vagas para cursos técnicos gratuitos

Os cursos são de curta duração, o que permite que em pouco tempo o aluno obtenha uma certificação profissional (foto: Abhishek Kandel/Pixabay )



A Escola Profissionalizante Santo Agostinho (EPSA), instituição mantida pela Sociedade Inteligência e Coração (SIC), está com inscrições abertas para cursos técnicos gratuitos de Informática e Administração, para o turno da noite.



Os interessados em concorrer às bolsas de estudos podem se inscrever até o dia 1º de junho pelo site admissao.epsa.com.br





Os cursos são de curta duração (18 meses), o que permite que em pouco tempo o aluno obtenha uma certificação profissional. "Preparamos os estudantes para o mercado de trabalho com aulas que aliam teoria e prática. Além disso, temos em nossa escola o ‘Programa Carreiras’ que atua com o foco no desenvolvimento humano e profissional dos nossos estudantes, por meio de mentorias, palestras, eventos e workshops na escola", explica Marco Silva, diretor da EPSA.





O curso técnico em administração é uma novidade na escola. Segundo Marco, as aulas foram desenhadas para jovens que queiram gerir o seu próprio negócio ou atuar em empresas diversas.



"Atuamos com o foco no estudante para que ele desenvolva habilidades técnicas e comportamentais que o torne preparado para o mundo do trabalho; para que ele desenvolva projetos durante o curso que propiciem uma imersão no ambiente empresarial e para que ele possa escolher também disciplinas optativas de acordo com seus objetivos pessoais e profissionais", destaca.





Um dos pré-requisitos para a bolsa de estudos é ter renda per capita familiar máxima bruta de um salário mínimo e meio, comprovado por meio de uma avaliação socioeconômica. Além da bolsa de estudos integral, o aluno recebe, gratuitamente, material didático, uniforme e lanche. Todas as informações referentes ao Processo de Admissão de Novos Alunos estão no edital divulgado no site da Instituição.





O início das aulas está previsto para o dia 28 de julho.





Sobre a Escola Profissionalizante Santo Agostinho (EPSA)





Criada no ano 2000 pelos Freis Agostinianos, a Escola Profissionalizante Santo Agostinho (EPSA) é uma instituição mantida pela Sociedade Inteligência e Coração (SIC), entidade beneficente certificada de assistência social na área de educação (CEBAS) e sem fins lucrativos.

A EPSA está localizada no Bairro Barreiro de Cima e tem como objetivo promover o ser humano por meio da educação e do trabalho. Atua com protagonismo no resgate da cidadania e na inclusão social de adolescentes, jovens e adultos. Proporciona aos alunos o aumento da escolaridade, a qualificação profissional e o acesso à universidade.

Ao todo, são 12 cursos gratuitos nos segmentos de qualificação profissional, educação profissional técnica de nível médio e ensino médio regular.





Mais informações: (31) 3073-9600.