Localiza Labs Academy seleciona 60 desenvolvedores de BH para formação

(foto: Localiza/Divulgação)



A Localiza lançou nesta semana, o Localiza Labs Academy, iniciativa feita em parceria com a startup Gama Academy para formação gratuita de 60 desenvolvedores em Belo Horizonte com possibilidade de contratação ao fim da formação.



O novo projeto da Localiza busca preparar profissionais com pelo menos um ano de experiência para o mercado de trabalho e também para seu laboratório de tecnologia.



Serão três turmas de 20 alunos cada, voltadas para as habilidades em .Net, React e Kotlin, em uma jornada de três semanas de muito aprendizado técnico e prático.



custo para o aluno, as aulas são on-line e ministradas por professores com grande experiência em programação, além de contar com a mentoria de profissionais da Localiza.



"Os alunos do Localiza Labs Academy terão a oportunidade de ter contato com nomes de peso da tecnologia e de se qualificarem para o mercado de trabalho. Aqueles que mais se destacarem ainda poderão ser contratados pela companhia", afirma André Petenussi, CTO da Localiza.





Depois da inscrição, o candidato faz uma prova sobre cultura de inovação para então passar por avaliações técnicas da habilidade a qual se candidatou. As etapas seguintes consistem na realização de testes de comportamento e em uma entrevista com o time da Localiza e da Gama Academy.



As aulas são remotas e estão previstas para início em 22 de janeiro de 2021, com conclusão em 12 de março.





De acordo com o diretor executivo de gente da Localiza, Daniel Linhares, a parceria com a Gama Academy reforça a frente de desenvolvimento da Companhia para a atração e retenção de talentos em Tecnologia. "O Localiza Labs Academy contribui para que novos colaboradores da área entrem na companhia já preparados para os desafios do negócio".





O Localiza Labs trabalha no modelo ágil e conta atualmente com nove tribos, distribuídas em 69 squads, com a missão de criar soluções de mobilidade para o negócio da companhia. Com mais de 700 colaboradores, é formado por um time engajado, em um ambiente colaborativo, inclusivo, criativo e conectado à mais alta tecnologia.





"Queremos construir o futuro da mobilidade e, para alcançarmos nosso propósito, precisamos construir um time forte de tecnologia que irá construir soluções para o negócio e para a sociedade", conclui André Petenussi, CTO da Localiza.



SERVIÇO



Localiza Labs Academy





Inscrições: até 17 de janeiro





Processo seletivo:18 a 21 de janeiro





Formação: 22 de janeiro a 12 de março





Requisitos: desenvolvedores com no mínimo um ano de experiência nas habilidades .Net, React e Kotlin





Formato das aulas: on-line





Site para inscrição:https://corp.gama.academy/localiza-labs/inscricao