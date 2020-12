Demanda por desenvolvedores web cresce no mercado

(foto: Gerd Altmann/Pixabay )



Compras, pagamentos, transferências, cursos, jogos. Hoje, tudo pode ser feito on-line, na palma da mão com um smartphone. Por isso, as empresas precisam se adequar às novas demandas do consumidor e neste cenário a demanda por profissionais de TI é cada vez maior. Compras, pagamentos, transferências, cursos, jogos. Hoje, tudo pode ser feito on-line, na palma da mão com um smartphone. Por isso, as empresas precisam se adequar às novas demandas do consumidor e neste cenário a demanda por profissionais deé cada vez maior.





Os devs, como são conhecidos os desenvolvedores, são responsáveis por criar códigos de programação para a criação de sites, aplicativos e software. São eles que criam todas as plataformas utilizadas para qualquer tipo de negócio no ambiente on-line.



Com a valorização cada vez maior, a busca por esse tipo de profissional está em alta. Segundo levantamento feito pela Catho, só entre março e abril de 2020 houve aumento de 55% de vagas para o cargo de programador web.





A mesma pesquisa revela que, mesmo em tempos de pandemia, o período entre março e agosto registrou um aumento expressivo na busca das empresas por profissionais de tecnologia em relação ao ano passado: programador ADVLP +157%, C# 144%, web developer 107%, programador javascript 36% e programador de python 17%.





LEIA MAIS 11:30 - 15/12/2020 Fintech abre mais de 50 vagas em tecnologia

12:00 - 06/12/2020 Empresas de tecnologia e inovação abrem mais de 200 vagas

12:00 - 26/11/2020 Empresa de tecnologia oferta mais de 100 vagas para profissionais sêniors qualificada no mercado e muitas empresas têm dificuldades para preencher as vagas.



Isto porque no Brasil são formados 46 mil profissionais de tecnologia por ano, número inferior à demanda atual que, segundo levantamento da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom ), deve ser de 420 mil profissionais até 2024. Apesar da grande procura, falta mão de obrano mercado e muitas empresas têm dificuldades para preencher as vagas.Isto porque no Brasil são formados 46 mil profissionais de tecnologia por ano, número inferior à demanda atual que, segundo levantamento da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom ), deve ser de 420 mil profissionais até 2024.

Estratégias para encontrar desenvolvedores

O jeito então é buscar estratégias para encontrar desenvolvedores na base e preencher a lacuna existente no mercado. Para isso, a Empresta Bem Melhor, em parceria com a Cotemig e o Banco Pan, faz entre os dias 18 e 20 de dezembro o Hackathon Empresta Cotemig, uma maratona de inovação on-line voltada para desenvolvedores, que objetiva buscar soluções inovadoras para os principais desafios do mercado de crédito digital.



As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 15 deste mês, pelo site da empresa.





Os participantes, que serão divididos em 20 equipes de três pessoas, precisarão criar projetos inovadores para três temas: processamento on-line de empréstimo consignado, feedbacks automatizados para a equipe de televendas (transcrição) e gestão eficiente da carteira de ofertas e unificação.



Cada membro das três equipes vencedoras ganhará:





1° lugar: 1 Xbox Series X e voucher de R$ 200 no Outback;

2° lugar: 1 Xiaomi Mi Band 5 e voucher de R$ 200 no Outback;

3° lugar: Voucher de R$ 200 no Outback.





O diretor de marketing e TI da Empresta Bem Melhor, Fernando Lúcio, destaca que oferecer crédito de uma maneira mais democrática e simples é uma das missões da empresa e que, para que isso ocorra, a Empresta precisa estar em sintonia com as novas tecnologias e processos do mercado financeiro.



"Estamos passando por uma revolução bancária. Temos o pix, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a autorregulação dos bancos e precisamos responder de maneira rápida ao mercado. Por isso, contar com a ajuda dos participantes da nossa hackathon para resolvermos isso de forma rápida, inteligente e até simples é fantástico para a Empresta", diz Fernando Lúcio.





Além de preencher a lacuna do mercado, o Hackathon Empresta Cotemig também estimula talentos e pode ser a porta de entrada no mercado de trabalho para jovens profissionais.



O analista programador sênior Janssen Brauer teve sua primeira oportunidade na área de tecnologia na Empresta Bem Melhor há seis anos. Foi contratado como estagiário e, hoje, é profissional sênior. Ele atribui seu crescimento aos estímulos que recebeu dentro da empresa. "Aqui temos como vantagem a liberdade de poder buscar e avaliar novas tecnologias. Isso nos faz crescer enquanto profissionais."



Janssen Brauer destaca ainda que o Hackathon, além de suprir as demandas do mercado, é uma excelente oportunidade para que os jovens talentos possam ingressar no mercado de tecnologia. "É uma oportunidade para mostrar talento, trazer conhecimento e inovação. Aqui não especificamos perfil, todos tem a liberdade para mostrar o que sabem e trazer novidades."





Serviço:

Evento on-line: Hackathon Empresta Cotemig





Data: 18 a 20 de dezembro de 2020