Empresas de tecnologia e inovação abrem mais de 200 vagas

Muitas empresas sentiram o efeito da pandemia do novo coronavírus em seus negócios, inclusive na parte de contratação. Por outro lado, outras viram seus negócios crescerem e continuaram contratando. Entre as empresas que estão com vagas abertas estão nomes como, Math Marketing, Bom Pra Crédito,Trybe, Dock, Olist, Yuca, entre outras.





Confira as oportunidades abaixo:





Math Marketing





Math Marketing é uma consultoria de data science marketing que transforma, por meio do uso inteligente dos dados, a maneira que as empresas se relacionam com as pessoas. São duas vagas em São Paulo na área de operações (marketing automation analyst e digital analyst). Para se inscrever e saber mais sobre as vagas, acesse: http://jobs.kenoby.com/math.marketing





Bom Pra Crédito





O Bom Pra Crédito é o primeiro e maior marketplace de crédito on-line do Brasil. A plataforma une credores e tomadores de empréstimos por meio de uma experiência única e 100% digital, do cadastro até a assinatura do contrato. A fintech está com nove cargos em aberto para áreas de marketing, tecnologia, produto, data science e crédito. Para se inscrever e saber mais detalhes das vagas acesse o link:

Trybe





A Trybe é uma escola focada na formação de profissionais de desenvolvimento web, uma das profissões mais disputadas do mercado. Para receber mais de mais 3 mil estudantes até o final de 2021, objetivo central da edtech, a startup deseja contratar cerca de seis profissionais para as áreas de produto, tecnologia, RH e educação. Pensando em encontrar os melhores profissionais, os contratados poderão trabalhar em regime remoto ou optar por presencial em São Paulo. Para se inscrever e saber mais detalhes das vagas acesse o link: http://trybe.gupy.io/





Semente Negócios





A Semente Negócios nasceu como uma empresa de educação empreendedora, que desenvolve o empreendedorismo e o intraempreendedorismo inovadores por meio de projetos customizados. Com o propósito de implementar ações efetivas, a organização fortalece comunidades de prática, aumentando a complexidade econômica de territórios, reflexo do desejo genuíno de impactar o mundo positivamente. A Semente está com uma vaga de estágio aberta na área de finanças em regime de home office. Para se inscrever e saber mais da vaga acesse o link: http://www.sementenegocios.com.br/vagas-abertas/





UsuCampeão





A UsuCampeão é uma startup que democratiza a regularização fundiária utilizando tecnologias para agilizar a transformação social nos locais que atua. Com parcelas a preços populares, já agilizou o processo de 50 mil famílias pelo país em receberem a escritura de seus imóveis. A empresa está com 12 vagas abertas em cargos de vendedores, desenvolvedor full-stack, gerente financeiro, engenheiro cartógrafo, arquiteto e outras posições nas cidades de São Paulo, Cotia, Campinas, além de Palhoça e Florianópolis, em Santa Catarina, e Venda Nova em Minas Gerais. Mais informações sobre as vagas em: http://jobs.solides.com/usucampeao#





Dock





A Dock , é uma startup que oferece soluções de tecnologia para empresas que querem construir seu próprio banco. A empresa preza por seus funcionários e estimula ações de engajamento. Os dockers, como são chamados os colaboradores, têm liberdade para trabalhar, sugerir e executar ideias, construindo laços de confiança em um ambiente que proporciona o aprendizado contínuo e oportunidades de crescimento pessoal e profissional. Desde sua fundação, em 2018, a Dock vem apresentando um crescimento acelerado, passando de cinco para mais de 200 colaboradoras em menos de dois anos. Atualmente, a startup está com mais de 90 vagas abertas para atuar nas áreas de tecnologia, desenvolvimento backend e full stack, produto, marketing, people e customer success. As vagas estão disponíveis no link: dock.tech/careers









A Convenia , empresa com soluções que tornam os RH’s mais digitais, está com seis vagas abertas para as áreas de Vendas, Finanças, Tecnologia e Parcerias. Os interessados podem se candidatar no link ( https://convenia.gupy.io/ ). A startup busca por profissionais que gostem de um ambiente com autonomia, compartilhamento de conhecimento e grandes desafios. Todas as vagas são efetivas, em São Paulo e com modalidades de trabalho remoto e/ou presencial.

Quanto aos benefícios, a empresa oferece um pacote flexível a partir de pontos que o colaborador recebe e pode escolher com o que irá usar. Entre as opções estão vale-refeição, vale-alimentação, plano de saúde, plano dental, total pass (academias), estacionamento, go green (cartão despesas Alelo), desconto farmácia, chefsclub (desconto em restaurantes), clube de vantagens Convenia, seguro de vida, antecipação salarial, vale-transporte, auxílio creche e day off no aniversário.





Olist





O Olist, startup que ajuda quem quer vender a encontrar quem quer comprar, está com mais de 40 vagas abertas para diversas áreas, principalmente a de tecnologia e marketing. Candidatos podem conferir as vagas abertas no link (https://olist.gupy.io/ ). A startup busca por profissionais que trabalhem com propósito, não tenham medo de pôr a mão na massa e queiram fazer parte da revolução do comércio mundial. Durante o período de pandemia, o processo seletivo é on-line e algumas vagas são para trabalho remoto e outras presencial. A empresa oferece um pacote de benefícios flexíveis baseado em um sistema de pontuação. Com ele, o colaborador decide onde colocar seus pontos e monta a sua própria combinação de benefícios. Confira abaixo os benefícios aos quais os olisters têm acesso: vale-alimentação, vale-refeição, vale-transporte, auxílio mobilidade, plano de saúde, plano odontológico, gympass, inglês in company, incentivo aos estudos (cursos de extensão, graduação, especialização, pós-graduação e MBA), magnetis (plataforma de investimento), vittude (plataforma de terapia) e new value (plataforma de desconto em diversos estabelecimentos)





Yuca





A Yuca ( https://www.yuca.live/ ) é uma startup referência em co living no Brasil que surgiu com objetivo de democratizar os acessos à cidade. Com um formato de moradia compartilhada, a proptech segue o modelo de living-as-a-service (LaaS), entregando uma experiência revolucionária de praticidade, mobilidade e qualidade de vida para os Yukers. A Yuca entrega em todos os seus espaços compartilhados tecnologia e um design inovador nos mais de 250 quartos operados pela startup na cidade de São Paulo. Crescendo em todos os sentidos, a proptech tem vagas ( https://jobs.kenoby.com/yuca ) em aberto para quem quer fazer parte do seu time, são elas: Analista de Experiência com cliente, marketing, product manager e área tech para desenvolvedor de back end. Para se inscrever e saber mais detalhes das vagas acesse o link: ( https://jobs.kenoby.com/yuca ).