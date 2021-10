Edital da Defensoria Pública de Rondônia é publicado

Foi publicado nesta quarta-feira (6/10) o edital do concurso público para Defensoria Pública do Estado de Rondônia . O certame, que será organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos ( Cebraspe ), visa selecionar candidatos de nível médio e superior. A previsão é que as provas objetivas e discursivas sejam realizadas no dia 16 de janeiro

As opções de especialidade para os cargos de nível superior são: administração; assistência social; contabilidade; engenharia civil; jornalismo; jurídica (Direito); programação; redes e comunicação de dados. Para esses cargos, o vencimento básico é de R$ 4.260,66, acrescido de auxílio transporte no valor de R$ 7,40 por dia útil, de auxílio alimentação no valor de R$ 1.045,00 e de auxílio saúde, no valor de R$ 200,00 (condicional R$ 420,00). A carga horária é de 40 horas semanais.

Quem tem nível médio pode concorrer a um dos três cargos: oficial de diligência; técnico em contabilidade; técnico em informática. O vencimento básico é de R$ 2.245,48, acrescido de auxílio transporte no valor de R$ 7,40 por dia útil, de auxílio alimentação no valor de R$ 1.045,00 e de auxílio saúde, no valor de R$ 200,00 (condicional R$ 420,00). A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

Acompanhe aqui a página do concurso no site da banca!

Inscrições

As inscrições podem ser feitas entre os dias 13 de outubro e 26 de novembro. Para os candidatos a uma das vagas de nível superior, o valor é de R$ 95,00; para os candidatos de nível médio, a taxa é de R$ 75,00.