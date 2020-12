Fintech abre mais de 50 vagas em tecnologia

(foto: Karolina Grabowska/Pixabay)



A Zoop, fintech líder de tecnologia para serviços financeiros, está com mais de 50 vagas abertas para quem quer ajudar a criar os bancos do futuro.



Algumas posições são para integrar times totalmente remotos e, por isso, aceitam candidatos de todo o Brasil, e outras são para equipes alocadas em São Paulo e no Rio de Janeiro.



De qualquer maneira, no início, todos os profissionais contratados trabalharão em regime home office devido à pandemia da COVID-19.



Para conhecer mais detalhes sobre as vagas e se candidatar, os interessados devem acessar , fintech líder depara serviços financeiros, está com mais de 50abertas para quem quer ajudar a criar os bancos do futuro.Algumas posições são para integrar times totalmente remotos e, por isso, aceitamde todo o Brasil, e outras são para equipes alocadas em São Paulo e no Rio de Janeiro.De qualquer maneira, no início, todos os profissionais contratados trabalharão em regime home office devido à pandemia da COVID-19.Para conhecer mais detalhes sobre as vagas e se candidatar, os interessados devem acessar https://zoop.com.br/vagas/









"Na Zoop acreditamos e trabalhamos para que o futuro dos serviços financeiros seja mais democrático. Graças à nossa tecnologia, toda empresa poderá oferecer a nova geração de serviços financeiros, democratizando o acesso e permitindo a criação dos #BancosDoFuturo. Isso é possível porque temos em nosso time mentes inquietas que gostam de sair da zona de conforto todos os dias. Acreditamos que gente boa atrai gente boa e por isso nosso foguete não para. Nossa revolução só está começando", comenta o CEO da Zoop, Fabiano Cruz.





A maioria das oportunidades é para área de tecnologia, em funções como desenvolvimento backend, desenvolvimento fullstack, Cloud, Python e UX.



Além da remuneração compatível com o mercado, as vagas incluem benefícios como vale-transporte, vale-refeição, assistência médica, seguro de vida e flexibilidade de horários. Cada vaga tem seus requisitos específicos, que podem ser consultados no site.