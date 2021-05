É preciso ter mais de 18 anos e já ter frequentado ou estar matriculado em uma escola pública dos municípios selecionados (foto: Vlad Bitte /Pixabay )



Estão abertas as inscrições para a terceira edição do Programa Gerdau Transforma, realizado em parceria entre Gerdau e a Agência Besouro de Fomento Social. Em Minas Gerais, a primeira turma será formada por 60 moradores dos municípios de Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Itabirito, Moeda, Ouro Preto e Ouro Branco.



Ao longo do ano outras turmas serão abertas no estado, contemplando novas cidades. O objetivo do curso é fomentar o empreendedorismo, auxiliando e capacitando mais de 1.500 pessoas ao longo deste ano. Estão abertas aspara a terceira edição do Programa Gerdau Transforma, realizado em parceria entre Gerdau e a Agência Besouro de Fomento Social. Em Minas Gerais, a primeira turma será formada por 60 moradores dos municípios de Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Itabirito, Moeda, Ouro Preto e Ouro Branco.Ao longo do ano outras turmas serão abertas no estado, contemplando novas cidades. O objetivo do curso é fomentar o empreendedorismo, auxiliando e capacitando mais de 1.500 pessoas ao longo deste ano.





As inscrições podem ser feitas no site do projeto e as aulas terão início em 24 de maio. Para participar é preciso ter mais de 18 anos e já ter frequentado ou estar matriculado em uma escola pública dos municípios selecionados. A formação é gratuita.





A partir da metodologia By Necessity®, desenvolvida pela Agência Besouro, a capacitação apoia pequenos empreendedores a ingressar no mercado de trabalho por intermédio do empoderamento e fortalecimento individual.



Ao todo, são cinco aulas que estimulam os participantes a refletirem sobre suas ideias e como montar ou aprimorar o seu negócio, criação de sua marca, desenvolvimento de produto, projeção de vendas, pesquisa de mercado, levantamento de custos, como divulgar o negócio, conceitos financeiros, plano de ação e ainda o desenvolvimento de uma marca personalizada para cada empreendedor.





LEIA MAIS 11:00 - 08/03/2021 Gerdau inicia programa de capacitação exclusivo para mulheres

14:50 - 05/04/2021 Gerdau abre vagas para capacitação de pessoas com deficiência

13:00 - 15/04/2021 Fundação Casas Bahia tem vagas para jovens interessados em abrir startups empoderar pessoas e moldar um futuro melhor. Queremos seguir fomentando essas histórias e a educação empreendedora, dentro de uma série de iniciativas de responsabilidade social que a Gerdau já faz, não só em Minas Gerais, mas em todo o Brasil. Com a pandemia, este movimento se torna ainda mais relevante para nós e crucial para muitos”, reforça Bruno Castilho, coordenador de responsabilidade social da Gerdau em Minas. “O empreendedorismo cumpre um papel importante dentro das comunidades, na transformação social e é sinônimo de autonomia financeira para muitas famílias. É uma alavanca parapessoas e moldar um futuro melhor. Queremos seguir fomentando essas histórias e a educação empreendedora, dentro de uma série de iniciativas de responsabilidade social que a Gerdau já faz, não só em Minas Gerais, mas em todo o Brasil. Com a pandemia, este movimento se torna ainda mais relevante para nós e crucial para muitos”, reforça Bruno Castilho, coordenador de responsabilidade social da Gerdau em Minas.





“Cada aluno recebe, além de uma capacitação muito prática e rápida, um apoio personalizado de nossos consultores, durante o período de 3 meses de incubação. Esta mão estendida o tempo todo faz toda a diferença na vida destes futuros empreendedores”, reforça Vinicius Mendes Lima, fundador da Besouro.





Em 2020, a Gerdau expandiu o programa para diversos estados e incluiu mais dois países, além de realizar suas edições de forma virtual por conta da pandemia. Foram 16 turmas, mais 1 mil alunos e mais de 900 projetos incubados. Este ano, o projeto deve acontecer em 25 turmas, capacitando mais de 1,5 mil empreendedores no Brasil e América Latina.





Serviço - Curso on-line Gerdau Transforma





Cidades: Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Itabirito, Moeda, Ouro Preto e Ouro Branco

Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Itabirito, Moeda, Ouro Preto e Ouro Branco Inscrições:



https://www.gerdautransforma.com.br/2021-t3

Período: 24 a 28 de maio

24 a 28 de maio Horário: 19h às 22h

19h às 22h Onde: canal do Youtube da Agência Besouro (https://www.youtube.com/channel/UCj_LEthDd_VQepwYw7KC63A)