Samsung abre inscrições para cursos gratuitos de internet das coisas

(foto: Samsung/Divulgação)



capacitação em internet das coisas: o Code IoT, feito em parceria com o Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológico (LSI-TEC).



O ciclo ocorrerá entre 25 de janeiro e 7 de março. É possível se matricular até 21 de fevereiro pelo site: A Samsung abriu inscrições para o primeiro ciclo de 2021 dos cursos on-line e gratuitos em sua plataforma deem internet das coisas: ofeito em parceria com o Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológico (LSI-TEC).O ciclo ocorrerá entre 25 de janeiro e 7 de março. É possível se matricular até 21 de fevereiro pelo site: https://codeiot.org.br/





A plataforma teve alta procura no ano passado. Em 2020, foram 55.624 novos usuários, mais do que o triplo de 2019, e houve um aumento em todos os outros quesitos: 96.836 matrículas em cursos, mais do que o dobro do que 2019; 103.308 horas de treinamento, mais do que triplicando as horas de 2019; e 5.074 certificados emitidos em 2020, quase o quádruplo dos certificados emitidos do ano anterior.





temas como: introdução à internet das coisas, aprendendo a programar, eletrônica: conceitos e componentes básicos, programação física com arduino, desenvolvendo apps para celulares e construindo objetos inteligentes conectados.



LEIA MAIS 11:38 - 22/12/2020 Dell Technologies oferece mil vagas para cursos on-line gratuitos

11:30 - 10/12/2020 Para estudar nas férias: 13 cursos on-line gratuitos e com certificado português, inglês e espanhol. Os brasileiros são os recordistas de inscrições. O novo ciclo do Code IoT abordacomo: introdução à internet das coisas, aprendendo a programar, eletrônica: conceitos e componentes básicos, programação física com arduino, desenvolvendo apps para celulares e construindo objetos inteligentes conectados.Os conteúdos estão disponíveis eminglês e espanhol. Os brasileiros são os recordistas de inscrições.





É permitido se registrar em mais de um curso, e cada um deles tem duração de seis semanas. Todos são divididos em quatro seções, além de um projeto final.



Recebe o certificado de capacitação o estudante que alcançar, ao menos, 60% da pontuação final, que é formada pelo desempenho em exercícios (50% da pontuação) e no projeto final (mais 50%).





No Brasil desde 2017, o Code IoT já capacitou 1.531 professores e impactou 10.843 estudantes, que vão desde adolescentes até quem já concluiu cursos universitários e deseja se capacitar no setor.



"Em 2021, mantemos nosso propósito de ensinar o desenvolvimento de soluções práticas para o dia a dia com a Internet das Coisas, uma área que está crescendo no mercado de tecnologia em todo o mundo. Os conteúdos são focados nas futuras profissões, demandas e oportunidades de novos negócios e conhecimento gerados pela tecnologia, sempre seguindo a visão global de responsabilidade social da Samsung: Together for Tomorrow! Enabling People", afirma Isabel Costa, gerente de cidadania corporativa da Samsung Brasil.





Acesse o conteúdo na Samsung Newsroom Brasil: https://news.samsung.com/br/samsung-abre-inscricoes-para-primeiro-ciclo-de-cursos-online-e-gratuitos-de-internet-das-coisas-em-2021





Sobre a Samsung Electronics Co., Ltd.

redefinindo o mundo de TVs, smartphones, wearables, tablets, eletrodomésticos, sistemas de conexão e memória, sistema LSI, fundição de semicondutores e soluções LED. Para saber mais sobre as últimas notícias, por favor, visite a Sala de Imprensa da Samsung em A Samsung estáo mundo de TVs, smartphones, wearables, tablets, eletrodomésticos, sistemas de conexão e memória, sistema LSI, fundição de semicondutores e soluções LED. Para saber mais sobre as últimas notícias, por favor, visite a Sala de Imprensa da Samsung em https://news.samsung.com/br





Sobre o LSI-TEC



O Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológico (LSI-TEC) é uma instituição de desenvolvimento tecnológico, com linhas de ação reconhecidas nacional e internacionalmente, tornando-o um centro de referência mundial dedicado ao desenvolvimento e inovação em tecnologias avançadas.



Fundado em 1999, o laboratório é um elo entre a sociedade e as instituições científicas de excelência, promovendo a aplicação do conhecimento em tecnologia e levando inovações tecnológicas à sociedade por meio de parcerias com instituições dos setores público e privado.



Dirigido por professores da Universidade de São Paulo e com projetos em parceria com a Escola Politécnica da USP, o LSI-TEC conta com uma equipe altamente qualificada e multidisciplinar. Suas atividades são baseadas em três princípios: excelência, inovação e empreendedorismo.