Dell Technologies oferece mil vagas para cursos on-line gratuitos

A Dell Technologies (NYSE: DELL), por meio do Programa Gratuito de Qualificação Acessível Profissional, desenvolvido pelo Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da Dell (LEAD), em parceria com a Universidade Estadual do Ceará e com o Município de Porto Alegre, oferece mil vagas gratuitas para 14 cursos nas áreas de tecnologia, idiomas e negócios.



As inscrições, exclusivas para residentes do estado do Rio Grande do Sul, já estão abertas e podem ser feitas até o dia 4 de janeiro, no link: https://leadfortaleza.com.br/ead/pre-selection





Os cursos abordarão desde conhecimentos de atendimento ao cliente, empreendedorismo e ética, além de introdução e desenvolvimento de conceitos de lógica de programação, introdução de programação de sistemas na linguagem Java e Java Android.



Ao todo, são 14 cursos on-line que incluem certificação para os aprovados e que atendem profissionais, com diferentes níveis de conhecimento, nas áreas de programação, assim como nas áreas de vendas e negócios.









"É muito gratificante encerrar o ano de 2020 sabendo que mais de 16 mil pessoas de todo o Brasil foram beneficiadas pelas iniciativas do LEAD", afirma Eder Soares, gerente de projetos de inovação e líder da unidade de Fortaleza da Dell Technologies.



"Nosso objetivo, ao criar condições para que pessoas com deficiência e em condição de vulnerabilidade social tenham a capacidade de se desenvolver no ramo da tecnologia, é de, justamente, aumentar a sua competitividade, para tentar tornar o mercado de trabalho mais igualitário", finaliza Eder Soares.





Confira abaixo as opções de cursos do edital



Cursos:





• Atendimento ao Cliente





• Empreendedorismo e Ética





• Informática Prática + Inglês Básico 1





• Introdução à Lógica de Programação Inglês Básico 2





• Introdução à Acessibilidade Web





• Introdução a aplicativos online do Google





• Introdução ao desenvolvimento de aplicações em JAVA





• Fundamentos de programação para web com JAVA





• Fundamentos de programação orientada com objetos JAVA





• Fundamentos de banco de dados com JAVA





• Fundamentos de desenvolvimento móvel utilizando Android API e JAVA





• Integração de aplicações e serviços com JAVA





• Padronização de projetos web com JAVA EE e Spring Framework





• Planejamento e Desenvolvimento de Aplicações Android utilizando Google APIs



Sobre a Dell Technologies





A Dell Technologies%u202F(NYSE: DELL)%u202Fé uma família única de empresas que fornece a infraestrutura essencial que ajuda organizações e indivíduos a construírem seu futuro digital e transformar a maneira como trabalham, vivem e se divertem. A empresa fornece aos clientes o portfólio de%u202Ftecnologias e serviços amplo e inovador%u202Fpara a era dos dados.%u202F