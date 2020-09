DELL e UECE têm 300 vagas gratuitas para formar jovens cientistas de dados

(foto: Gerd Altmann/Pixabay )



A Dell Technologies (NYSE: DELL), por meio do Centro de Pesquisas da Dell no Rio de Janeiro (BRDC), em parceria com o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento e Inovação Dell (LEAD) e a Universidade Estadual do Ceará, oferece 300 vagas gratuitas para quatro diferentes cursos do programa "Formação jovens cientistas de dados".



A inciativa é voltada para estudantes a partir do 9º ano da rede pública de ensino de todo o Brasil, com preferência para pessoas com deficiência e com vulnerabilidade social.



Os alunos terão o prazo de cinco meses para concluírem todos os cursos, e a realização dos módulos será totalmente on-line, na metodologia e-learning, pelo mesmo site em que serão feitas as inscrições.



Os cursos também poderão ser feitos pelo aplicativo Aprendizado Acessível Lead, disponível em versões Android e IOS.



Além disso, os cursos também são acessíveis para pessoas com deficiência auditiva e conta com acompanhamento de intérpretes para usuários de Libras (Língua Brasileira de Sinais).



Há também outros recursos de acessibilidade disponíveis na plataforma e nos conteúdos, como: alertas sonoros, comando de voz, teclado virtual, redimensionamento de fonte, alto contraste, audiodescrição de imagens, entre outros.





"A Dell Technologies visa democratizar o conhecimento sobre tecnologia e, para isso, firmamos essa parceria com o LEAD, para tornar o aprendizado cada vez mais acessível, por meio da plataforma de ensino a distância desenvolvida por eles", comenta Ana Oliveira, diretora de data science da Dell Technologies.



'Sabemos que, em muitos casos, as pessoas não têm recursos ou até mesmo encontram dificuldades de mobilidade para fazer esse tipo de profissionalização, mas queremos desmistificar isso e fazer com que cada vez mais jovens tenham acesso a cursos como esse", complementa Ana Oliveira.





informações sobre o processo seletivo podem ser consultadas na página do edital ( Maissobre o processo seletivo podem ser consultadas na página do edital ( http://leadfortaleza.com.br/dal/selecao-emc-2020-01/ ), por meio do e-mail: suporte@dellead.com.br e pelo telefone: (85) 99946-0145.





Confira abaixo as opções de cursos do edital





Introdução a lógica de programação

Introdução a Phyton

Visualização de Dados

Introdução a Machine Learning