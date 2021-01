Inter oferece 30 mil bolsas de estudo gratuitas para desenvolvedores

(foto: Gerd Altmann/Pixabay)



O Inter distribuirá, ao longo de 2021, 30 mil bolsas de estudo on-line e gratuitas para formação de desenvolvedores em todo o país. A iniciativa faz parte de uma parceria entre o hub de inovação, Órbi Conecta, e a plataforma de cursos Digital Innovation One, além das empresas mineiras Localiza, MRV e o próprio Inter.



Órbi Academy Techboost será o maior programa de formação de desenvolvedores do Brasil, com 100 mil bolsas em linguagem de programação.





Na terça-feira, dia 2 de fevereiro, às 19h, o Inter fará uma live para o lançamento do programa. Durante o evento, serão apresentadas a trilha de formação, a cultura #sanguelaranja e o perfil de profissionais que podem somar ao time de tecnologia da empresa.





inscrever e participar do primeiro bootcamp, onde serão disponibilizadas 10 mil bolsas. As inscrições podem ser feitas de 2 a 27 de fevereiro, pelo site do programa: Após a live, os interessados já podem see participar do primeiro bootcamp, onde serão disponibilizadas 10 mil bolsas. As inscrições podem ser feitas de 2 a 27 de fevereiro, pelo site do programa: https://digitalinnovation.one/tech-boost . Os alunos terão até 75 dias para concluir uma jornada de 80 horas de formação em JAVA.





"Esta é uma oportunidade única que encontramos para capacitar e formar profissionais em uma área tão importante e necessária, não só para o Inter, como para todo o mercado", diz o CEO, João Vitor Menin.



"Somos movidos por inovação e tecnologia, e tenho certeza de que em breve estaremos com os alunos brilhantes do curso trabalhando com a gente e com o sangue laranja correndo nas veias", completa João Vitor Menin.



Bootcamps





Cada empresa criará bootcamps de estudo com suas próprias trilhas de conhecimento dentro da plataforma DIO. Os profissionais interessados terão a oportunidade de aprender as linguagens de programação mais demandadas pelo mercado. Além disso, os times de RH e TI das três empresas acompanharão o desempenho dos estudantes e poderão entrar em contato com aqueles que mais se destacarem.





Para saber mais sobre o banco digital para plataforma de serviços integrados Inter: https://www.bancointer.com.br/





Já sobre o Órbi, hub de inovação criado em Belo Horizonte, em 2017, por empreendedores da comunidade de startups San Pedro Valley, juntamente com grandes corporações brasileiras: https://orbi.co/