Super Nosso tem mais de 50 vagas para áreas de tecnologia e inovação

Super Nosso Xuá (foto: Super Nosso/Divulgação)



A pandemia da COVID-19 acelerou a transformação digital em todo o mundo. Para se ter uma ideia, a contratação para o setor de tecnologia cresceu 310% em 2020, segundo dados da International Data Corporation (IDC). Em todo o Brasil, o aumento na procura pelo atendimento on-line passou a girar em torno de 448%. No Grupo Super Nosso, por exemplo, as vendas pelo canal on-line aumentaram, chegando a picos de mais de 1000%.





vagas nas áreas de tecnologia e inovação.



12:00 - 08/02/2021 Coca-Cola FEMSA Brasil tem vagas para vários cargos em Minas Gerais Entre as vagas disponíveis estão: product owner, scrum master, desenvolvedor júnior e pleno, analistas de sistemas, arquiteto de dados, auxiliar de suporte técnico, estagiário em analista de sistemas, estagiário em desenvolvimento de sistemas, analistas de infraestrutura sênior, analista de automação comercial júnior, Administrador de Banco de Dados (DBA) e desenvolvedor VTEX senior. cadastrar no site do Super Nosso ( Os eressados devem seno site do Super Nosso ( https://www.supernossoemcasa.com.br/ ), na aba trabalhe conosco.

Os benefícios, além do home office liberado, incluem plano de saúde e seguro de vida.



Neste cenário, ao longo de 2020 o grupo estruturou o Lab Super Nosso, que são equipes multifuncionais focadas em trabalhar soluções para melhorar a experiência do consumidor. E, em 2021, este laboratório de inovação cresceu e abriu mais de 50 vagas nas áreas de tecnologia e inovação. "Estamos muito focados em entender e proporcionar mais comodidade a um público que tem diferentes momentos de compra. Temos todos os canais, físicos ou on-line, para que o cliente possa escolher o que se encaixa melhor em seu perfil", destaca Vinicius Aroeira, diretor de finanças, processos e tecnologia do Super Nosso. "As novas vagas, além de reter novos talentos no grupo, possibilitam a formação de squads (equipes) que atuem em conjunto e consigam pensar em soluções ágeis e eficazes para todas etapas da jornada do consumidor", complementa Aroeira.





Sobre o Grupo Super Nosso





O Grupo Super Nosso tem 52 lojas físicas em Belo Horizonte e na Região Metropolitana. São 22 unidades Super Nosso, que é a rede de supermercados gourmet; 11 lojas de proximidade, lojas menores com foco em conveniência, com a bandeira Momento Super Nosso e 19 atacarejos com a marca Apoio Mineiro. Além do Super Nosso em Casa, canal de vendas on-line do Super Nosso e o Apoio Entrega, canal de vendas on-line do Apoio Mineiro.





Também integram o Grupo uma indústria, a Raro Alimentos, que manipula carnes e frios com SIF para atender às lojas do Grupo, e uma infraestrutura completa de panificação, que produz pães artesanais e alimentos prontos de marca própria para venda nas lojas. E a distribuidora especializada Decminas, que atende mais de 800 municípios mineiros.



Ao todo, são mais de 8 mil funcionários. A empresa é uma das maiores do setor varejista em Minas Gerais e ocupa a 15ª posição no ranking nacional da Abras de maiores empresas supermercadistas no Brasil.