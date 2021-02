Banco e gráfica abrem vagas em Belo Horizonte e São Paulo

(foto: StartupStockPhotos/Pixabay )



O Banco BS2 e a Printi estão buscando profissionais para trabalharem em diversas áreas e em diferentes níveis hierárquicos nas sedes das empresas em Belo Horizonte e São Paulo.



O BS2, banco digital com soluções financeiras completas para empresas e pessoas físicas, umas das melhores empresas para se trabalhar, segundo o Great Place to Work, tem oportunidades para as áreas de operações, produtos, TI, financeiro e infraestrutura. Além das vagas para São Paulo e Belo Horizonte, há possibilidade de trabalho remoto em alguns casos.





As vagas disponíveis são: head de operações, product manager, analista de riscos financeiros SR, analista de infraestrutura JR, desenvolvedor iOS canal PF, designer SR, analista de canais digitais SR, estagiário em processos e sustentabilidade, analista de produtos Pl, analista de redes SR e analista de governança em TI (exclusiva para pessoas com deficiência).





As contratações são parte do processo de expansão do banco que, mesmo durante a pandemia, contratou em 2020 mais de 300 profissionais de diversas áreas para atender ao aumento de clientes. Para se candidatar a alguma das vagas é só se inscrever no site do BS2: https://www.bancobs2.com.br/carreira/

13:00 - 10/02/2021 Decathlon abre 48 vagas para nova unidade em Belo Horizonte Printi, gráfica on-line especializada em produtos personalizados, que utiliza a tecnologia para descomplicar a vida dos empreendedores e de pessoas físicas, procura profissionais que atuem nas áreas de supply chain, relacionamento, portfólio, comercial e tecnologia. Algumas oportunidades são para trabalho remoto e outras para atuação presencial na sede da empresa, que fica em Barueri, a 31 quilômetros da capital paulista. Já a, gráfica on-line especializada em produtos personalizados, que utiliza a tecnologia para descomplicar a vida dos empreendedores e de pessoas físicas, procura profissionais que atuem nas áreas de supply chain, relacionamento, portfólio, comercial e tecnologia. Algumas oportunidades são para trabalho remoto e outras para atuação presencial na sede da empresa, que fica em Barueri, a 31 quilômetros da capital paulista.





As vagas disponíveis são: analista de planejamento de demanda, analista de segurança da informação PL, assistente de atendimento, coordenador de produto, desenvolvedor salesforce, desenvolvedor front-end e líder de relacionamento.





Para concorrer às vagas ou se inscrever no banco de talentos da Printi basta acessar a página de vagas da empresa: https://vagasprinti.gupy.io/





Sobre o Banco BS2: https://empresas.bancobs2.com.br/