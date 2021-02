Curso gratuito de programação oferece 10 mil vagas

(foto: Gerd Altmann/Pixabay )



De 22 a 26 de fevereiro, a Kenzie Academy Brasil promove o curso 100% on-line e 100% gratuito "Semana do zero ao Python". Com 10 horas de conteúdo exclusivo, incluindo exercícios práticos e acesso a comunidade restrita para o esclarecimento de dúvidas e interação com outros participantes, o curso introdutório disponibiliza 10 mil vagas.



As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link:



Considerada uma linguagem de programação de alto nível (do inglês High Level Language), Python foi a mais utilizada em 2020, segundo ranking da TIOBE. Além disso, é aplicada para o maior controle e estabilidade de códigos em projetos de grandes proporções. A proposta é aproximar essa linguagem de pessoas leigas e, até mesmo, de quem já conhece de lógica de programação, para dar aquele up na carreira.









Conhecida no mercado por ser relativamente simples e de fácil compreensão, Python rapidamente se popularizou entre os profissionais da indústria tecnológica. Empresas como Dropbox, Spotify, Airbnb, Uber, Facebook, Instagram, Pinterest e até mesmo a NASA fazem uso desta linguagem para desenvolvimento de alguns serviços e funcionalidades. Um dos maiores atrativos de Python é possuir um grande número de bibliotecas, nativas e de terceiros, o que a torna muito difundida e útil para diversos setores dentro do desenvolvimento web.





Profissão de tecnologia em alta





Um novo levantamento do LinkedIn listou 15 categorias no relatório Empregos em Alta, no período entre abril e outubro de 2020, que apresentaram tanto crescimento quanto demanda do mercado. Os empregos listados estão diretamente ligados à transformação digital, exigida pelos novos comportamentos de consumo e necessidade de inovação nos negócios.



Os cargos em tecnologia ocupam o segundo lugar no ranking, com crescimento constante mesmo durante a pandemia e com maior índice de vagas remotas (20% das ocupações) das 15 categorias.





"Com o sucesso das semanas 'Do zero ao JavaScript' que fizemos nos últimos meses, decidimos apostar em outra linguagem, que também está em evidência no mercado de TI e muito desejada por empresas e jovens interessados em ingressar na área tech. A Semana do Zero ao Python será muito dinâmica, vamos apresentar a base dessa linguagem com lógica de programação e uma prévia para construção de software. Após o curso, os participantes receberão um certificado de conclusão gratuito", explica Daniel Kriger, CEO da Kenzie Academy Brasil.









É DE GRAÇA





