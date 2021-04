VLI abre 20 vagas para jovens aprendizes de operador de manobra em BH

Vagas disponíveis para jovens entre 18 a 22 anos, ensino médio completo e disponibilidade para jornada diária de seis horas (foto: Peggy Marco Lachmann-Anke/Pixabay )

A VLI, companhia de soluções logísticas que opera terminais, ferrovias e portos, abre processo seletivo para20 vagas para jovens aprendizes de operador de manobra em Belo Horizonte.O curso, específico para a área ferroviária, será desenvolvido em parceria com oA VLI é uma empresa que privilegia a diversidade.Dessa forma, podem participar do processo seletivo todas as pessoas que tenhamde 18 a 22 anos, ensino médio completo e disponibilidade para uma jornada diária de seis horas.