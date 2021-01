Empresa global de ciência para nutrição e saúde abre vagas para trainee

(foto: Steve Buissinne/Pixabay )



A Royal DSM, empresa global baseada em ciência para nutrição, saúde e vida sustentável, está com inscrições abertas para seu programa de trainee 2021.



Os interessados em participar podem se inscrever pelo site



A companhia, que tem mais de 80% de retenção dos trainees atualmente, está com vagas abertas nas cidades de São Paulo, Campinas (SP) e em Pecém (CE). Os selecionados poderão atuar nas áreas de operação, finanças, comercial/vendas, tecnologia e sustentabilidade. empresa global baseada em ciência para nutrição, saúde e vida sustentável, está com inscrições abertas para seu programa de2021.Os interessados em participar podem sepelo site https://www.99jobs.com/dsm/jobs/115005-dsm-trainee-program-latin-america?preview=true , até 29 de janeiro.A companhia, que tem mais de 80% dedos trainees atualmente, está com vagas abertas nas cidades de São Paulo, Campinas (SP) e em Pecém (CE). Os selecionados poderãonas áreas de operação, finanças, comercial/vendas, tecnologia e sustentabilidade.





"A DSM tem um programa de trainee intensivo e estruturado, com duração de dois anos. Nosso objetivo com isso é contribuir para o desenvolvimento das competências dos participantes, para que se tornem líderes de alta performance com expertise nas áreas de negócios da DSM América Latina", ressalta a diretora de people & organization (P&O) da DSM, Renata Medeiros.





"Mais do que profissionais qualificados, buscamos pessoas que estejam alinhadas e que se interessem pelos propósitos da DSM, que são ligados à sustentabilidade, responsabilidade social, inclusão e diversidade", acrescenta Renata. Podem seprofissionais com até três anos de formação em cursos diversos, como administração, ciências contábeis, engenharias e marketing, com conhecimentos em inglês, disponibilidade para viagens nacionais e internacionais, disponibilidade de mudança de cidade ou país, ter bom relacionamento interpessoal, atitude e ser engajado."Mais do que profissionais qualificados, buscamos pessoas que estejam alinhadas e que se interessem pelos propósitos da DSM, que são ligados à sustentabilidade, responsabilidade social, inclusão e diversidade", acrescenta Renata.





Ao longo do programa, os profissionais selecionados terão experiência muito próxima com os líderes da DSM, job rotation, integração entre diferentes áreas, treinamentos comportamentais, acompanhamento bimestral do seu desenvolvimento junto aos seus gestores diretos e ao RH, desenvolvimento funcional, mentoria e gestão de projeto de relevância dentro da área de atuação.



Também será possível fazer parte dos comitês que a DSM tem na América Latina, como o de Inclusão e Diversidade, que conta com os pilares de Raça e Etnia, LGBTQIA+, Gênero, Nacionalidade & Gerações e Pessoas com Deficiência, entre outros.





O salário é compatível ao do mercado e entre os benefícios oferecidos estão: assistência médica e odontológica, seguro de vida, previdência privada, vale alimentação, refeição ou refeitório no local, vale transporte ou transporte fretado, day off no dia do aniversário e licença maternidade estendida.





DSM - Bright Science. Brighter Living









A DSM aborda alguns dos maiores desafios do mundo com seus produtos e soluções, ao mesmo tempo em que cria valor econômico, ambiental e social para todos os públicos de interesse - clientes, colaboradores, acionistas e sociedade em geral.



A DSM oferece soluções inovadoras para nutrição humana, nutrição animal, cuidados pessoais e aroma, dispositivos médicos, produtos e aplicações ecológicos e nova mobilidade e conectividade.



A DSM e suas empresas associadas geram vendas líquidas anuais de cerca de 10 bilhões de euros, com aproximadamente 23 mil funcionários. A empresa foi fundada em 1902 e está listada na Euronext Amsterdam. Mais informações podem ser encontradas em A Royal DSM é uma empresa global, baseada em ciência, movida por propósitos, atuante em nutrição, saúde e vida sustentável com o objetivo é criar vidas mais brilhantes para todos.A DSM aborda alguns dos maiores desafios do mundo com seus produtos e soluções, ao mesmo tempo em que cria valor econômico, ambiental e social para todos os públicos de interesse - clientes, colaboradores, acionistas e sociedade em geral.A DSM ofereceinovadoras para nutrição humana, nutrição animal, cuidados pessoais e aroma, dispositivos médicos, produtos e aplicações ecológicos e nova mobilidade e conectividade.A DSM e suas empresas associadas geram vendas líquidas anuais de cerca de 10 bilhões de euros, com aproximadamente 23 mil funcionários. A empresa foi fundada em 1902 e está listada na Euronext Amsterdam. Mais informações podem ser encontradas em www.dsm.com/latam