Multinacional abre inscrições para trainees. Salário acima de R$ 8 mil

A BAT Brasil (ex-Souza Cruz) está com inscrições abertas para a nova edição do programa internacional de trainee: O Global Graduate. Ao longo de um ano, os profissionais selecionados serão preparados para desenvolverem habilidades e competências de gestão e performance, com mentoria individual e participação ativa na rotina de suas áreas.



Os talentos recrutados também receberão uma oportunidade real de demonstrarem sua capacidade de gerar resultados de impacto para o negócio.





"Buscamos talentos com formas de pensar inovadoras, colaborativas, corajosas e antenadas às novidades do mundo digital. O Programa Global Graduate da BAT Brasil é uma excelente oportunidade para jovens que desejam começar a carreira em uma empresa multinacional e líder de mercado, em constante evolução e cheia de desafios," afirma Fernanda Shugastru, gerente sênior de talento e inclusão da BAT Brasil.





Além da atuação na BAT Brasil, os selecionados também terão a oportunidade de participar de um treinamento exclusivo na Academia da BAT, com a duração de duas semanas.Nesse período, os jovens trainees poderão interagir com outros participantes do programa ao redor do mundo, além de lapidar o conhecimento comercial e potencializar as competências de liderança, diretamente com a alta liderança da empresa.





Para participar do Global Graduate Programme, os candidatos devem ter se formado entre dezembro de 2017 e dezembro de 2020, possuir fluência em inglês e português, além de mobilidade global, ou seja, disponibilidade para viver no exterior e em outras regiões do país.



A seleção será composta por quatro etapas: teste on-line, vídeo-entrevista, dinâmica de grupo e entrevista final. Ao todo, o programa oferece quatro vagas, distribuídas pelas áreas de marketing e operações.





As inscrições deverão ser feitas por meio do site www.souzacruz.com.br , até o dia 17 de dezembro e o salário inicial é de R$ 8.067,81, com evolução ao longo do programa. E vale registrar que há nove anos a empresa é certificada pelo Instituto Top Employers como uma das melhores empregadoras do país.





Inscrições: até 17 de dezembro de 2020

até 17 de dezembro de 2020 Site: www.souzacruz.com.br

www.souzacruz.com.br Requisitos: ter se formado entre dezembro de 2017 e dezembro de 2020, fluência em inglês e português, além de mobilidade global, ou seja, disponibilidade para viver no exterior e em outras regiões do país.





Sobre a BAT Brasil





Empresa centenária no Brasil, a Souza Cruz passou por um grande acontecimento em 2020. Com novo nome, agora BAT Brasil, mudança que reflete a força da empresa no mercado internacional, afinal, a qualidade do tabaco produzido aqui está presente não apenas em todo o país, mas no mundo, por meio de marcas globais como Dunhill, Kent e Rothmans. Por isso, a adoção de um nome global, mas a cultura continuará a mesma.



O Grupo BAT, que prioriza a diversidade, a sustentabilidade e a proximidade com o cliente, está presente em todos os estados, com cerca de 5 mil colaboradores diretos e 2 mil sazonais, indo de uma ponta da cadeia à outra - em uma parceria de mais de 100 anos com os produtores integrados, que plantam e colhem a matéria prima.



O tabaco, que passa pelas duas usinas no sul do país, segue para a fábrica em Minas Gerais para se transformar no produto final, que é distribuído em 200 mil pontos de venda diretamente.