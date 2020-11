Renner abre seleção para programa de trainee

Produtos da linha Re, da Renner, que seguem uma serie de regras no processo de produção para diminuir seu impacto no meio ambiente (foto: Renner/Divulgação )



A Renner, empresa varejista de moda, está com vagas abertas para o programa de Trainee de Produto 2021. Nesta edição, a marca terá pela primeira vez a parceria da Eureca, uma startup de recursos humanos especializada no público jovem. empresa varejista de moda, está comabertas para o programa dede Produto 2021. Nesta edição, a marca terá pela primeira vez a parceria da Eureca, uma startup de recursos humanos especializada no público jovem.





A proposta é ir além do objetivo de recrutar talentos, oferecendo uma verdadeira jornada de aprendizado para os candidatos (paralela ao processo seletivo), com desafios e workshops que proporcionarão visão ampla de negócio e oportunidade de trocas com lideranças da varejista.





O programa é organizado pelo Circuito Renner, projeto que prevê uma agenda contínua de colaboração com parceiros nas áreas de educação e inovação, para compartilhar conhecimento e promover iniciativas que contribuam com o mercado e a sociedade.









Como funcionará o programa?

Os candidatos selecionados participarão da jornada inicial de aprendizado, 100% on-line, junto com o time do Circuito Renner e com lideranças da Companhia. Esta fase dura dois meses.



Os talentos que mais se destacarem e mostrarem aderência à cultura corporativa vão avançar na seleção que elegerá os integrantes do programa de Trainee de Produto 2021, com duração de 12 meses.





A turma de trainees vai aprender na teoria e na prática sobre gestão de negócios, produto e inovação, com o acompanhamento do diretor presidente da Companhia, Fabio Faccio, e envolvimento em discussões estratégicas.





Existente há quase 30 anos e responsável pela formação de cerca de 80% dos executivos da Lojas Renner, o programa de trainees formou sua primeira turma on-line durante a pandemia, focada na área de gerência de loja. No último ano, foram 14 mil inscritos.





profissionais que atuarão como designer gráfico, designer de produto, planner e buyer.



Os principais pré-requisitos são: ensino superior completo ou em fase de conclusão de janeiro de 2014 a dezembro de 2020; inglês avançado; identificação com moda; e disponibilidade para residir em Porto Alegre (RS), onde fica a sede administrativa da varejista.



As inscrições podem ser feitas até 8 de novembro em Nesta edição, as vagas são paraque atuarão como designer gráfico, designer de produto, planner e buyer.Os principaissão: ensino superior completo ou em fase de conclusão de janeiro de 2014 a dezembro de 2020; inglês avançado; identificação com moda; e disponibilidade para residir em Porto Alegre (RS), onde fica a sede administrativa da varejista.Aspodem ser feitas até 8 de novembro em http://oportunidades.eureca.me/oportunidade/traineeproduto-circuito-renner