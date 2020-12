Via Varejo abre inscrições para seu primeiro programa de trainee

(foto: Reprodução Internet)



Com o objetivo de apostar em novos talentos e promover ainda mais diversidade dentro da companhia, a Via Varejo, maior empresa de varejo de eletroeletrônicos e móveis do país e dona das marcas Casas Bahia e Pontofrio, anuncia a abertura de inscrições para o primeiro programa de trainee da companhia.



Para participar, os candidatos devem se inscrever até o dia 1º de fevereiro por meio do site: https://www.trainee.viavarejo.com.br .



Com o objetivo de apostar em novos talentos e promover ainda mais diversidade dentro da companhia, a Via Varejo, maior empresa dede eletroeletrônicos e móveis do país e dona das marcas Casas Bahia e Pontofrio, anuncia a abertura de inscrições para o primeiro programa deda companhia.Para participar, os candidatos devem seaté o dia 1º de fevereiro por meio do site:





A seleção passa por etapas de teste de raciocínio lógico e de personalidade, avaliação em grupo baseada no negócio da Via Varejo ( Os trainees selecionados irão passar por uma jornada de desenvolvimento em diversas áreas entre operações, vendas, marketing, finanças e tecnologia.A seleção passa por etapas de teste de raciocínio lógico e de personalidade, avaliação em grupo baseada no negócio da Via Varejo ( https://www.viavarejo.com.br/ ) com uma plataforma de interação e avaliação individual dos finalistas com participação do time de gestão da companhia.









O processo seletivo ocorrerá de maneira remota e os aprovados serão convocados em março para admissão, iniciando o programa em abril de 2021.



Inicialmente, os selecionados irão atuar no formato de home office, mas o local de trabalho será na sede da companhia, em São Caetano do Sul, no estado de São Paulo.





"Dentro da jornada de transformação que a companhia passa, o programa foi criado com o objetivo de desenvolver potenciais talentos, que já possuem uma visão mais ágil e inovadora, em agentes de mudança dentro do negócio", afirma Rosi Purceti Balabram, diretora de pessoas e performance da Via Varejo.





Além de buscar a diversidade e inclusão no que se refere aos candidatos, a Via Varejo busca por profissionais que também tenham a diversidade de pensamentos.



Os trainees aprovados poderão, ainda, participar dos grupos de afinidade da companhia com o objetivo de trazer mais inclusão para o dia a dia da empresa.





Sobre a Via Varejo





A Via Varejo é líder no varejo de eletrodomésticos e eletroeletrônicos no Brasil com o e-commerce e as lojas das marcas Casas Bahia ( https://www.casasbahia.com.br/ ) e Pontofrio ( https://www.pontofrio.com.br/ ), além das vendas on-line do Extra.com.br , da fábrica de móveis Bartira, Asaplog e banQi.



Com cerca de 41 mil colaboradores, a companhia tem capital aberto na B3 desde 2013 e está presente em mais de 400 municípios brasileiros, 20 estados e no Distrito Federal, com a maior e mais digital rede logística do Brasil, conectando cerca de 1 mil lojas físicas, 28 centros de distribuição e hubs de entregas com 85 milhões de clientes e oferecendo a esses clientes produtos, créditos, serviços e soluções desenvolvidas com alta tecnologia.