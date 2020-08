Rede varejista abre 300 vagas para home office em todo o Brasil

(foto: Ibrahim Adabara/Pixabay )



O Consórcio Magalu, rede varejista e uma das melhores empresas para trabalhar no Brasil, de acordo com o instituto Great Place to Work (GPTW ), busca gestores de negócios para a área comercial. O trabalho será no formato home-office e o parceiro pode morar em qualquer lugar do Brasil. Atualmente, a renda de um gestor iniciante varia em torno de R$ 4 mil a R$ 5 mil mensais.





A função do gestor de negócios será vender cotas de consórcio, além de promover a divulgação da marca, contribuindo ainda na realização dos sonhos de pessoas que desejam adquirir bens e serviços por meio do consórcio.



Por isso, para ser um parceiro do Consórcio Magalu é preciso ter experiência em vendas, ser persuasivo, competitivo e ter espírito empreendedor. Além de trabalhar de casa, o gestor que morar em cidades nas quais o Magalu tem loja poderá usar as instalações para conquistar novos clientes.





Há benefícios para esses representantes, que serão parceiros em regime PJ, como um sistema digital moderno para venda e acompanhamento de resultados, comissões de até 7,6%, oportunidades para participar de treinamentos e capacitação e amplo portfólio de produtos (imóveis, carros, eletrodomésticos e outros serviços). Além de campanhas de incentivo e premiações para os melhores gestores.





Antes da pandemia, os gestores atuavam em todas as lojas do Magazine Luiza espalhadas pelo Brasil. Contudo, com a necessidade do fechamento das lojas físicas, a empresa investiu na captação de clientes via on-line e passou a recrutar mais gestores em todo o país para colaborar com as vendas. O formato home office foi um sucesso e está em expansão.





A posição oferece segurança para quem quer empreender e se tornar parceiro de uma empresa que é referência, com mais de 27 anos de experiência, possibilidade de crescimento e integração entre os prestadores de serviço. O gestor poderá inclusive ter a liberdade de ser dono do sua própria empresa e trabalhar de acordo com a sua disponibilidade e necessidade.





O Consórcio Magalu conta com uma ampla gama de produtos disponíveis, como carros, imóveis, eletrodomésticos, cirurgias plásticas, entre muitos outros serviços. A diversificação faz parte da estratégia da empresa de atender o maior número de categorias e clientes, o #ÉPraTudo.





informações: Para mais http://consorciomagalu.com.br e clicar na aba "Seja Representante".