Comgás abre inscrições para programa de trainee 2021

Estão abertas as inscrições para o programa de trainee upper 2021 da Companhia de Gás de São Paulo (Comgás) - maior distribuidora de gás natural encanado do país.



Os candidatos interessados em participar podem se inscrever até o dia 4 de dezembro por meio do site do programa Estão abertas aspara o programa deupper 2021 da Companhia de Gás de São Paulo (Comgás) - maior distribuidora de gás natural encanado do país.Os candidatosem participar podem se inscrever até o dia 4 de dezembro por meio do site do programa traineeuppercomgas.com.br





Nesta edição, são 10 vagas disponíveis para profissionais graduados até o final de 2018, com no mínimo dois anos de experiência.



A Comgás busca candidatos que se destaquem pelo seu protagonismo, que sejam inquietos, interessados e impecáveis na entrega do seu trabalho - valores que estão alinhados à cultura da Comgás - com perfil resiliente, colaborativo e capacidade analítica. Estar conectado com a inovação também é um diferencial.





O processo seletivo será on-line, feito em parceria com a consultoria de recursos humanos Matchbox, e contempla a realização de testes de identificação com a cultura da empresa, avaliação de perfil e dinâmica de grupo. Os candidatos finalistas participarão ainda de um painel com gerentes e serão entrevistados pelos diretores da companhia.





Além de salário compatível com o de cargos sêniores no mercado, os profissionais aprovados receberão vale-alimentação e refeição, assistência médica e odontológica, auxílio ótica e farmácia, convênio academia, previdência privada, participação nos lucros e resultados e bônus de férias.





Ao final do programa, os trainees podem estar em cargos de maior complexidade e serão desenvolvidos para ocupar posições de liderança. "Buscamos profissionais que se identificam com nosso propósito e que tragam ideias inovadoras. Acreditamos que esses profissionais poderão reforçar nossos times poderosamente, além de aprender e crescer junto com a nossa empresa", comenta Elisangela Martins, diretora de pessoas e cultura da Comgás.



A Comgás tem mais de 17 mil quilômetros de rede de distribuição de gás natural encanado em 90 municípios, abastecendo os segmentos industrial, comercial, residencial e automotivo, além de viabilizar projetos de cogeração e disponibilizar gás para usinas de termogeração.





A companhia atende mais de 2 milhões de clientes em sua área de concessão no estado de São Paulo: a Região Metropolitana de São Paulo, a Região Administrativa de Campinas, a Baixada Santista e o Vale do Paraíba.