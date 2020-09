PepsiCo busca trainees em processo seletivo às cegas

(foto: Derek Harper/Creative Commons Licence)



A PepsiCo, uma das maiores empresas de alimentos e bebidas no mundo, pela primeira vez associa o seu desafio Dare To Do More, que tem como foco oferecer experiências de aprendizados inovadoras, ao programa Next Gen, seu processo seletivo de trainees, garantindo uma jornada de conhecimento pelo mundo PepsiCo para todos os candidatos ao longo do processo seletivo.



As inscrições estão abertas e vão até o dia 30 setembro. O programa tem início em janeiro de 2021.





O Dare To Do More ("Ouse fazer mais", em português) - que abrange os países da América Latina, Europa, Egito e Índia –, é um desafio em que a empresa convida recém-formados e universitários a compartilharem suas competências empreendedoras e ideias inovadoras para o segmento de atuação da companhia.



A companhia lança a pergunta "Imagine que a PepsiCo te deu U$S 100 mil para explorar a próxima grande tendência no segmento de alimentos e bebidas, qual seria a sua proposta de negócio disruptiva e como você a levaria para o mercado atual?".





Em 2019, ano de lançamento do Dare To do More, 1.200 talentos brasileiros se inscreveram no desafio e o finalista pôde apresentar a sua ideia para o comitê executivo global da PepsiCo e viveu uma experiência incrível na sede em Nova York.



Este ano, o desafio ganha ainda mais força, se juntando ao programa Next Gen: os vencedores serão os próximos trainees da PepsiCo e ainda poderão apresentar o seu projeto para a liderança global da companhia, além de conhecer os outros vencedores das demais localidades, de modo virtual ou presencial, de acordo com as condições de segurança e saúde.





áreas de marketing, RH, finanças, operações e vendas.



No total, são 15 vagas para trainees destinadas às áreas de marketing, RH, finanças, operações e vendas.

Podem participar candidatos que concluíram a graduação há até dois anos (dezembro de 2018 ou depois) ou alunos(as) que se formarão até o final de 2020. As inscrições são feitas pelo site: http://daretodomore.pepsico.com/





Para apoiar e inspirar os talentos nessa missão, durante todo o período de inscrições os candidatos terão acesso a conteúdos exclusivos de imersão ao universo da PepsiCo e de todas as suas marcas mundialmente conhecidas, como DORITOS®, CHEETOS®, LAY’S®, QUAKER®, H2OH!®, KERO COCO®, PEPSI® e tantas outras.



Os futuros trainees terão uma experiência digital inovadora, com acesso a mapas interativos sobre a presença da PepsiCo em toda a América Latina, playlists especialmente criadas pelos recrutadores da empresa para inspirar e energizar o momento de concepção do projeto, além de lives com trainees e ex-trainees da companhia, que irão contar sobre suas experiências em processos seletivos anteriores.



O processo seletivo, que será 100% virtual, contará com as etapas de envio do business case na plataforma, assessment de perfil comportamental e votações sobre a ideia disruptiva enviada pelos candidatos, feitas pelo time de RH, líderes diretos e o comitê executivo da organização.





A PepsiCo tem entre suas prioridades contribuir com a promoção da equidade de gênero, da diversidade e da inclusão, e com dados efetivos: a operação brasileira já conta com 44% de mulheres em posições de liderança, e a meta é atingir 50% até 2025.



A companhia tem 46% de representatividade negra, e tem o compromisso de expandir globalmente em 30% a população de líderes negros(as) até 2025, por meio de desenvolvimento e recrutamento.





Na edição passada, o processo de trainee da PepsiCo trouxe 53% de representatividade racial e 70% de representatividade feminina entre os contratados.



"Queremos atrair talentos únicos que se identifiquem com a nossa cultura, tenham valores aderentes aos da PepsiCo e que sejam eles mesmos, sem se preocupar com rótulos. Por isso, o processo seletivo é feito às cegas em relação a gênero, raça, fluência em idiomas ou mesmo universidade e curso que o candidato estuda ou estudou", enfatiza Thaisa Thomaz, diretora de RH PepsiCo.





Para Thaisa Thomaz, estes jovens profissionais serão os futuros líderes e a empresa quer crescer junto. "E desejamos que todos os candidatos aprendam conosco e contribuam fortalecendo e tornando o nosso ambiente ainda mais diverso", afirma a diretora.



"Ao incorporar o Dare To do More ao nosso processo seletivo de trainees, estamos convidando os participantes a trazerem suas melhores ideias e reforçamos nossos motes de "Seu talento. Nosso palco" e "O que te faz único, nos torna melhores’", completa a executiva.