Sky.One anuncia mais de 40 vagas de emprego em diferentes áreas e níveis

(foto: Anete L%u016Bsi%u0146a/Unsplash)





A Sky.One, uma das 10 melhores empresas para se trabalhar segundo o ranking Top 25 Startups LinkedIn Brasil e detentora do selo Great Place To Work, anuncia a abertura de mais de 40 vagas de emprego para diversas áreas e níveis.



As oportunidades de trabalho, disponíveis para São Paulo, serão no formato híbrido e as posições são abertas semanalmente. O processo seletivo ocorrerá remotamente e contará com seis etapas: contato telefônico para entendimento do momento do candidato, testes, entrevista com RH, entrevista com gestor, apresentação de case e contratação.





Entre os cargos disponíveis estão: executivos de contas (todos os níveis), coordenador comercial, analista de marketing, BDM, DBA, assistente SAP, estagiário de marketing, desenvolvedor python, desenvolvedor fullstack, analista de testes, líder técnico, analista jurídico, analista de sistemas, SDR, estagiário SAP, gerente de projetos, arquiteto SAP, pré-vendas, analista de suporte e analista de implantação.



Para se candidatar, os interessados devem enviar seus currículos por meio do site:





CONTRAMÃO DO MERCADO DIANTE DA PANDEMIA



Indo na contramão da crise ocasionada pela pandemia da COVID-19, a Sky.One deseja recrutar aproximadamente 150 profissionais apenas no primeiro semestre. Ao longo do ano, serão mais de 250 posições. Com novos colaboradores no time, o objetivo da companhia é aprimorar a entrega de serviços para os clientes e parceiros da Sky.One.



Segundo a head de gestão de pessoas da Sky.One, Aila Rodrigues, a pandemia trouxe importantes lições e desafios, tanto no âmbito profissional quanto pessoal para as organizações do mercado."Muitas empresas tiveram que se reinventar e investir em tecnologia para atender às novas demandas. A Sky.One, fornecedora de plataformas tecnológicas que modernizam softwares, teve papel fundamental neste processo, começando por habilitá-las à inovação por meio da tecnologia em nuvem. Por isso, crescemos durante a pandemia e o próximo passo é investir em novas contratações para aprimorar cada vez mais os serviços oferecidos aos nossos clientes e parceiros", explica.





Em 2020, houve crescimento no número de colaboradores de 28%, totalizando 185 profissionais no time atualmente. "Estamos em um ano crucial, com o negócio crescendo a passos largos e o fator humano é essencial para dar base sólida a este momento", esclarece Alia.





Para quem for contratado, a Sky.One aposta em treinamentos EAD com uma plataforma contendo mais de 100 conteúdos construídos internamente, que abrangem desde a história, valores e cultura da empresa, até treinamentos técnicos voltados ao dia a dia da função e entendimento dos produtos.





Para saber mais sobre a Sky.One: www.skyone.solutions