Startup de educação abre mais de 30 vagas para contratação imediata

Com mais de oito anos de existência, ajá impactou a vida de mais de 5 mil alunos por meio de seus cursos pagos e gratuitos, além de ter desenvolvido mais de 200 projetos. Localizada em São José dos Campos, avem buscando ser a melhor e maior empresa de capacitação do Brasil, desenvolvendo produtos e cursos, abrindo mais turmas e adaptando a forma de ensino para que a educação seja uma realidade para ainda mais pessoas.

Para isso, a edtech de educação tem aumentado o número de funcionários exponencialmente, e acaba de abrir mais de 30 vagas de emprego para diversas áreas. Entre elas, há oportunidades para vendedores, designers, gerente de marketing, analista de tráfego

(performance), analista de inbound, desenvolvedores e gerente de tecnologia.





Para saber mais detalhes sobre as posições e se candidatar, os interessados devem entrar no site da DNC Group: https://dnc.group/trabalhe-conosco . No momento, devido à pandemia, as atividades da empresa, tal como o processo de seleção para as vagas, estão em formato remoto (home office).Mesmo se não escolhidos para prosseguir no processo seletivo de estágio, todos os participantes da imersão sairão preparados e receberão um certificado de participação para que possam ter um currículo ainda mais robusto e assim seguir procurando por uma vaga.