Inclui PcD: evento oferece mais de 8 mil vagas a pessoas com deficiência

A Inclui PcD (Inclui PCD | IncluiPcD) é a maior feira de empregabilidade para o público de pessoas com deficiência (PcD). Gratuita e em homenagem ao Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, 21 de setembro, o evento será realizado entre os dias 20 e 24 deste mês e já reúne, até o momento, mais de 8 mil vagas.

Os postos de trabalho são para empresas como Magalu, IBM, Mercado Livre, Americanas, Grupo Big e Carrefour e inclui vagas que vão de trainee até gerência para cargos como Consultor(a), Desenvolvedor(a) Front e Back End, Gerente de Projetos, Engenheiro de Dados, Desenvolvedor(a) e Consultor(a) de Vendas, Vendedor(a).

Realizada pela Egalitê – startup especializada na inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho – a edição passada reuniu 200 empresas participantes, 8 mil conexões e 5 mil postos de trabalho. Empresas e candidatos interessados podem cadastrar vagas e fazer as inscrições gratuitamente no site: incluipcd.com.br.

O encontro acontece no formato digital, com lives e palestras interativas para os mais de 60 mil candidatos cadastrados na base da Egalitê. A feira atua diretamente no combate ao preconceito no mercado de trabalho e ajuda a atribuir protagonismo às pessoas com deficiência.

"Ao fazer a ponte entre esses profissionais e as organizações, reforçamos o quanto acreditamos no potencial das pessoas com deficiência, e ajudamos as organizações a realizarem um trabalho efetivo de inclusão na sociedade", comenta Guilherme Braga, CEO da Egalitê.

Responsável por conectar por meio de sua plataforma digital empresas e pessoas com deficiência em todo Brasil, a Inclui PcD faz parte da missão da Egalitê de viabilizar o acesso a vagas de emprego e capacitações para pessoas com deficiência, além de facilitar o processo seletivo para RHs.

*Estagiária sob a supervisão da editora Teresa Caram