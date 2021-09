Concurso Cesgranrio, editais do Banco do Brasil e Caixa são publicados

(foto: Foto de RF._.studio no Pexels)

A empresa Cesgranrio está organizando os editais do concurso Banco do Brasil e do concurso Caixa . Os dois pertecem à carreira bancária e podem oferecer salários de até R$ 16 mil.No concurso do Banco do Brasil serão oferecidas 4.480 vagas de nível médio para o cargo de escriturário, sendo 2.240 para início imediato e 2.240 para formação de cadastro de reserva no mesmo cargo, que exige nível médio. A remuneração inicial é de R$ 3.022,37.

Já o concurso da Caixa Econômica Federal está oferecendo 1.100 vagas direcionadas a pessoas com deficiência (PcD), para o cargo de técnico bancário novo, em âmbito nacional, e técnico bancário novo - tecnologia da informação (TI), além de 100 vagas para formação de cadastro de reserva. O salário é de R$ 3 mil, com jornada de 6 horas diárias.

As inscrições para o concurso da Caixa vão acontecer entre os dias 10 e 27 deste mês (setembro) - com uma taxa de inscrição no valor de R$ 30 - e as provas devem ser aplicadas no dia 31 de outubro.

Enquanto isso, os candidatos ao concurso do Banco do Brasil, serão avaliados por meio de uma prova objetiva e discursiva prevista para o dia 26 de setembro.