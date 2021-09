Corretora abre vagas de estágio com salário inicial de R$ 2 mil

(foto: Imagem divulgação Ativa Investimentos )

A corretora Ativa Investimentos está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2021, até 17 de setembro. As vagas são para estudantes universitários de todo país que cursam economia, administração, engenharias ou áreas afins, com previsão de conclusão do curso a partir de julho 2022.Segundo a corretora, o objetivo é desenvolver talentos através do programa de estágio, que oferece aos estudantes a oportunidade de conhecer o dia a dia e as áreas de uma das mais tradicionais empresas do mercado financeiro do país, com mais de 35 anos de história.

As etapas do processo seletivo serão feitas pela internet . "Acreditamos que o crescimento da Ativa só é possível graças à dedicação das pessoas. Por isso, buscamos jovens com alto potencial e muita vontade de aprender. Hoje, 100% dos sócios da empresa são colaboradores, e alguns deles começaram justamente como estagiários. Então, essa é uma boa oportunidade para quem realmente se interessa e quer fazer carreira no mercado financeiro", afirma Victor Malaquias, gerente de Relacionamento da corretora.

Os aprovados atuarão diretamente dando suporte operacional nas ferramentas de negociação, auxílio nas informações sobre produtos financeiros e investimentos, além de acompanhamento de movimentações financeiras e processos cadastrais.

Os estudantes podem residir em qualquer estado e precisam ter disponibilidade para estagiar de manhã ou à tarde. Têm destaque no processo aqueles que possuem certificação CPA-20 e/ou CEA.



Como benefícios, os aprovados receberão uma bolsa-auxílio inicial de R$ 2 mil, sendo que o valor pode aumentar mediante à apresentação e/ou conquista de certificações. A corretora conta ainda com uma política de incentivos, que custeia a primeira tentativa para o CPA-20 e para o CEA.



A somatória do VR e do VA é de R%uFE69 1.243,00, sendo que a distribuição da quantia é flexível. A corretora tem parcerias de descontos com diversas instituições de ensino, Gympass e day off no mês de aniversário. Há, ainda, um programa de educação continuada, em que os estagiários podem fazer cursos e se especializarem em temas relevantes para a rotina de trabalho.

As inscrições estão abertas até 17/09 .



*Estagiária sob supervisão da editora Teresa Caram