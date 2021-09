Ânima Tech, confira programa que desenvolve talentos na área de tecnologia

(foto: ThisIsEngineering no Pexels)

A Ânima Educação, uma das maiores organizações de ensino superior do país, em parceria com a Gama Academy, lançou o Ânima Tech. Um dos objetivos da iniciativa é treinar as pessoas para que possam ocupar oportunidades no mercado de trabalho, inclusive na própria Ânima.A organização vai oferecer cursos gratuitos de formação para qualificação de desenvolvedores fullstack, trazendo na ementa tópicos como Lógica de Programação, Metodologias Ágeis, Estrutura de Dados, Git, Html, JavaScript, Css, ASP.NET Core, Vue.JS, DevOps e Quality Assurance.É notório que a tecnologia atualmente faz parte de toda a vida do ser humano e no mercado de trabalho não seria diferente. Há uma necessidade cada vez maior por profissionais especializados nessa área, principalmente após o advento da pandemia que acelerou mais ainda o processo de digitalização e o uso de tecnologia nas organizações, gerando crescimento na oferta de vagas para o setor."Em meio a um cenário de grande déficit no mercado de tecnologia, a Gama Academy vai nos ajudar a oferecer a esses alunos a chance de sair na frente e atender às necessidades de um setor que oferece muitas oportunidades de crescimento e desenvolvimento na carreira.", explica Guilherme Soárez, VP de Educação Continuada na Ânima Educação.Para participar do programa, o candidato precisa ter mais de 18 anos, residir em Belo Horizonte ou São Paulo, ter conhecimentos básicos em desenvolvimento de sistemas e ser estudante de cursos da área de tecnologia, como Sistemas de Informação, Ciências da Computação, Engenharia da Computação, Gestão de Tecnologia da Informação e Análise e Desenvolvimento de Sistemas.O curso terá duração total de 100 horas, com aulas assíncronas e síncronas, distribuídas em quatro semanas, entre os dias 20/09 a 16/10. As vagas são limitadas e para participar da seleção do treinamento, os candidatos precisam preencher um fit cultural, o teste técnico para medir o grau de conhecimento em desenvolvimento e um vídeo falando sobre o seu perfil profissional. Para concorrer, basta se inscrever no site *Estagiária sob supervisão da editora Teresa Caram