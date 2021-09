TIM abre vagas de estágio com foco em mulheres e pessoas negras

Fachada da TIM (foto: TIM )

O Programa de Estágio da TIM já está com as inscrições abertas e tem como uma de suas premissas valorizar a diversidade e criar um ambiente de trabalho ainda mais inclusivo e inovador. As inscrições podem ser feitas até dia 18 de outubro no www.estagiotim.com.br



Oferecendo 165 vagas em nove estados brasileiros - incluindo Minas Gerais - a operadora quer manter a meta de preencher metade das posições com pessoas negras. Na edição do programa anterior, 64,8% das vagas disponíveis foram preenchidas por pessoas negras.



Outra meta do projeto é destinar, pelo menos, metade das vagas em áreas de tecnologia para mulheres universitárias. O objetivo é ampliar o número de mulheres dentro do mercado de trabalho, principalmente as que querem seguir carreira na área da ciência, tecnologia, engenharia e matemática.

Para participar do programa, basta que o estudante esteja com matrícula ativa, cursando a faculdade de escolha e com previsão de formatura a partir de 2023. Serão valorizadas características como criatividade, empatia, colaboração e mente aberta.

As vagas disponíveis são para a sede da empresa no Rio de Janeiro, escritórios regionais em Minas Gerais e em outros sete Estados brasileiros. Vale lembrar que o emprego é em modelo "anywhere office", ou seja, o estagiário poderá trabalhar de casa ou de qualquer outro lugar que ele esteja.

Mariana Cardoso é uma das estudantes contratadas pela TIM na seleção do ano passado. Cursando Ciências Atuariais, a jovem, de 23 anos, está adaptada à rotina do trabalho remoto. "A empresa tem se esforçado para amenizar o impacto das mudanças da pandemia por meio de ações criativas de comunicação interna, dos grupos nas redes sociais, das lives e de muitas outras iniciativas que fazem com que eu me sinta próxima aos colegas de trabalho, mesmo sem conhecê-los pessoalmente."

As bolsas têm valores entre R$ 1.350 e R$ 1.500 e os (as) estagiários (as) contam ainda com benefícios como vale-transporte, vale-alimentação, seguro de vida, assistência médica e odontológica, smartphone com pacote de voz e dados e happy day (folga no dia do aniversário), dentre outros.

Vale ressaltar que, além do programa de estágio, a operadora está liderando o projeto Mulheres Positivas. A inciativa reúne mais de 30 empresas de diferentes segmentos em uma plataforma digital na qual são divulgadas vagas de trabalho e curso gratuitos para capacitação de mulheres.

*Estagiária sob a supervisão da editora Teresa Caram