Estágio da PepsiCo tem 50% de vagas para pessoas negras e mulheres

Para Fábio Barbagli, vice-presidente de RH da PepsiCo, o que faz cada candidato único e única é o que torna a empresa melhor (foto: PepsiCo/Divulgação)



A PepsiCo, uma das maiores empresas de alimentos e bebidas do mundo, está com inscrições abertas para seu Programa de Estágio 2021 no país, intitulado como First Gen, que inclui vagas para as áreas de marketing, vendas, operações, finanças, jurídico, recursos humanos e pesquisa e desenvolvimento (P&D) em oito localidades do país.



São oportunidades para as cidades de São Paulo, São Bernardo do Campo (SP), Sorocaba (SP), Itu (SP), Feira de Santana (BA), Recife, Cabo de Santo Agostinho (PE) e Rio de Janeiro (RJ).



A empresa tem como um de seus valores garantir a diversidade racial e a representatividade feminina em seu quadro de funcionários (as) e, para isso, tem como compromisso a contratação de 50% de mulheres e pessoas negras nesta edição do programa.





dia 07 de junho os(as) interessados(as) podem se inscrever no link: Até oos(as) interessados(as) podem se inscrever no link: http://www.firstgen-pepsico.com/brasil





Sobre o processo seletivo





O First Gen 2021 ocorrerá de forma totalmente on-line, dinâmica e em três etapas: a primeira trará apresentações sobre a empresa com testes gamificados e lives com funcionários(as).



Em seguida, os candidatos passam por uma etapa de autoconhecimento e por interações com o time da PepsiCo, na qual terão uma verdadeira imersão na cultura da companhia, no dia a dia de trabalho e dicas para o processo seletivo. Por último, a terceira etapa é realizada no formato de dinâmica em grupo virtual, em cenário de talk show.



Os participantes realizarão alguns desafios e terão a oportunidade de conhecer ainda mais sobre cada área da PepsiCo por meio de um webinar com as áreas que possuem vagas abertas.





Para participar, o candidato precisa ser universitário e estar com a graduação prevista entre julho 2022 e julho de 2023. Com o intuito de garantir pluralidade cultural e oportunidades iguais, a empresa realizará a seleção às cegas, sem considerar idade, gênero ou a etnia dos participantes.



Além disso, a PepsiCo também flexibiliza a exigência de inglês e de cursos específicos, já que o candidato pode escolher a carreira que irá pleitear, independentemente de sua área de formação.





Com essas ações, a empresa fomenta a participação e a contratação de mulheres, pessoas negras, LGBTI+, pessoas com deficiência (PcD) e de diferentes gerações.





De acordo com a estudante de engenharia de alimentos e estagiária da PepsiCo, Nicolly Monteiro, o processo seletivo do qual ela participou foi bastante desafiador e estimulante: "É um processo muito dinâmico e que desde o início nos mostra que podemos mais do que imaginamos."





Para os novos) candidatos e candidatas, a estudante indica: "Pode parecer clichê, mas uma coisa que eu ouvi muito durante todo o processo seletivo na PepsiCo (e continuo escutando sendo estagiária) é ‘Seja Único ou Única’."





A estudante de biotecnologia Carina Cordeiro afirmou que, apesar de ter participado de inúmeros processos seletivos, foi no First Gen que ela se encontrou.



"Eu realmente senti que a PepsiCo estava me dando uma oportunidade, porque não colocaram pré-requisitos que a maioria das pessoas não se encaixaria". A estagiária da área de Pesquisa & Desenvolvimento também reforçou a importância da diversidade no seu dia a dia: "Você encontra todo tipo de pessoa na PepsiCo, então o ponto alto para mim foi encontrar pessoas com as quais eu me identifico fenotipicamente. Assim, eu me sinto bastante confortável no meu ambiente de trabalho", relatou.





PEPSI® como marca embaixadora





Este ano, a icônica marca PEPSI®, que faz parte do portfólio de bebidas da PepsiCo, será a embaixadora do programa marcando a experiência entre os candidatos com o mote: "#SóVai!". Por meio de diversas comunicações e experiências, a marca será responsável por somar a paixão e a intensidade na busca por novos desafios ao programa de estágio, que busca pessoas irreverentes, apaixonados e únicos.





A PepsiCo também contará com um grande time na divulgação do First Gen: os atuais estagiários da empresa. Chamados de PEPfluencers, eles serão responsáveis por ativar o relacionamento com estudantes e faculdades, mostrando na prática como é ser um estagiário na PepsiCo, com uma linguagem direta com o público-alvo do programa - utilizando diversos canais para isso, como suas próprias redes sociais.





PepsiCo Brasil está entre as cinco empresas mais lembradas por práticas de Diversidade e Inclusão





Em sua 24ª edição, o prêmio Top of Mind de RH destaca e reconhece profissionais e empresas que atuam efetivamente para transformar seus ambientes de trabalho fazendo com que seus funcionários sejam protagonistas de suas carreiras.



A PepsiCo está entre as 5 empresas mais lembradas por profissionais de RH na categoria Diversidade e Inclusão - o que demonstra todo o comprometimento e reconhecimento da empresa dentro desse tema.





Recentemente, a PepsiCo anunciou a meta de ter 30% de pessoas negras em posições de liderança no Brasil até 2025. No país a companhia já conta com 47% de mulheres em posições de liderança, e tem como o objetivo de chegar a 50% nos próximos quatro anos.



"Além das metas relacionadas à raça e gênero, na PepsiCo a mudança para aumentar a representatividade já ocorre na prática, pois investimos constantemente e trabalhamos para oferecer caminhos para que cada pessoa assuma o seu poder individual, contribuindo para que elas e eles conquistem seus espaços e atuem como agentes de mudança", reforça Fabio Barbagli.