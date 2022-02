CRN 4 publica edital com 150 vagas e salários de até R$4,5 mil

(foto: Divulgação) Conselho Regional de Nutricionistas da 4ª região (CRN-4) publicou o edital do novo concurso CRN 04, para provimento de vagas em cargos de nível médio, nível técnico e nível superior, e formação de cadastro de reserva do quadro de pessoal da associação. A informação foi publicada no Diário Oficial da União, nesta sexta-feira (18/02).





Ao todo, o edital oferece 150 vagas, para lotação nas cidades do Rio de Janeiro (RJ) e Vitória (ES), distribuídas da seguinte forma:





Nível médio:

Assistente Administrativo RJ: 2 vagas efetivas e 25 para cadastro reserva;

Assistente Administrativo ES : 1 vagas efetivas e 23 para cadastro reserva;





Nível técnico:

Assistente técnico em nutrição e dietética RJ: 2 vagas efetivas e 23 para cadastro reserva;

Assistente técnico em nutrição e dietética ES: 1 vagas efetivas e 24 para cadastro reserva;

Nível Superior

Nutricionista Fiscal RJ: 2 vagas efetivas e 23 para cadastro reserva;

Nutricionista Fiscal ES: 25 para cadastro reserva;





Todos os servidores aprovados vão cumprir jornada de 35h semanais. A remuneração inicial é de R$ 2.323,33 para os cargos de nível médio e técnico e R$4.573,25 para os cargos de nível superior. Os aprovados também terão direito aos seguintes benefícios:

vale refeição, no valor de R$ 940,32;

vale alimentação, no valor de R$ 510,15;

plano de saúde;

plano de cargos e salários;

vale transporte, conforme legislação;

e anuênio.









As etapas da seleção serão organizadas pelo Instituto Quadrix , responsável por receber as inscrições e executar o cronograma.









Inscrições

Os interessados no concurso CRN 04 devem se inscrever no site da banca, o Instituto Quadrix , entre 10 horas do dia 18 de fevereiro de 2022 e 23 horas e 59 minutos do dia 21 de março de 2022, observado o horário oficial de Brasília/DF.

Após preencher o formulário, será necessário quitar a taxa de inscrição, nos valores de R$ 55,00 para os cargos de nível médio e de nível técnico; e R$ 65,00 para o cargo de nível superior. Pessoas amparadas pela lei podem solicitar isenção.





Provas

Os candidatos a uma vaga no concurso CRN 04 serão avaliados mediante prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, marcada para o dia 01 de maio de 2022. O exame vai avaliar as habilidades e os conhecimentos do candidato e será composta de 80 itens. As respostas deverão ser marcadas como Certas ou Erradas.

Os cargos de nível superior exigirão ainda prova de títulos. Serão convocados para entrega de documentos da avaliação de títulos os 50 candidatos aprovados

na prova objetiva e classificados.





Último concurso

O Conselho de Nutrição da 4ª Região não realiza concurso público desde 2013, quando divulgou edital com 19 vagas imediatas, além de cadastro de reserva.

As oportunidades foram para cargos dos níveis médio e superior, também pelo Instituto Quadrix.