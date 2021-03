XP anuncia abertura de 60 vagas para programa de estágio

A XP lança seu primeiro programa de estágio e não há pré-requisitos básicos para o currículo (foto: Katie White/Pixabay )



A XP iniciou o seu programa de estágio para a contratação de 60 estagiários em diversas áreas da empresa. As inscrições, que vão até o dia 19, são direcionadas a pessoas que estejam atualmente matriculadas em curso de graduação de instituição de ensino superior no Brasil, com previsão de formatura em 2022 ou 2023.



Os candidatos às vagas precisam ter disponibilidade de 30h semanais para o estágio, estar aptos a começar em maio de 2021 e podem residir em qualquer lugar do país, já que as oportunidades são remotas e seguem o programa #XPdeQualquerLugar. Trata-se do primeiro programa de estágio lançado pela companhia. iniciou o seu programa de estágio para a contratação de 60 estagiários em diversas áreas da empresa. As inscrições, que vão até o dia 19, são direcionadas a pessoas que estejam atualmente matriculadas em curso de graduação de instituição de ensino superior no Brasil, com previsão de formatura em 2022 ou 2023.Os candidatos àsprecisam ter disponibilidade de 30h semanais para o estágio, estar aptos a começar em maio de 2021 e podem residir em qualquer lugar do país, já que as oportunidades são remotas e seguem o programa #XPdeQualquerLugar. Trata-se do primeiro programa de estágio lançado pela companhia.



inscrever no programa e para acompanhar outras vagas anunciadas podem ser encontradas Informações detalhadas sobre como seno programa e para acompanhar outras vagas anunciadas podem ser encontradas https://www.xpinc.com/carreiras/#/ ou na página da XP Inc no Linkedin: https://br.linkedin.com/company/xpinvestimentos



"Oferecemos aos nossos estagiários muita autonomia e protagonismo. Eles têm a oportunidade de criar projetos do zero e de, desde o início, liderar dentro da empresa. Buscamos dinamismo, pessoas que gostem do imprevisível e que assumam um compromisso de longo prazo", afirma Lucas Aguiar, sócio e líder de gente na XP Inc. “Hoje, nosso sócio mais novo tem 21 anos e entrou na XP como estagiário – aqui as oportunidades são infinitas para quem está começando", completa.

BENÉFICIOS E ÁREAS DE ATUAÇÃO

Além de uma bolsa-auxílio, os selecionados para o programa de estágio também contam com VR de R$ 34/dia, plano médico, plano odontológico, Gympass, auxílio home office mensal, auxílio móveis home office e auxílio creche.





As vagas de estágio são para trabalhar em diversas áreas, como assessoria (B2B e B2C), asset management, back office, crédito, engenharia de software, gente, jurídico & compliance, marketing, mesa de operações, research, riscos e sucesso do cliente.









