Empresa abre 135 vagas para operador de produção em Uberlândia

Em, no Triângulo Mineiro, uma grande empresa está com 135 vagas abertas para operador de produção. A responsável pelas contratações é a empresa global de soluções de RH Randstad, que durante a pandemia tem sido a maior empregadora do país no segmento de recrutamento e seleção.

Vista da cidade de Uberlândia. As vagas são para candidatos com idade mínima de 18 anos

Para se candidatar às vagas, é necessário ter no mínimo 18 anos, ensino fundamental (não precisa estar completo), disponibilidade de horário e possibilidade de início imediato. Não é necessário ter experiência.

é efetiva, dentro do regime CLT. Candidatos precisam ter disponibilidade total de horário e realizar a inscrição para a vaga no link http://rnstad.biz/s/w/KE4EPI

Os candidatos que forem aprovados no, além do salário, terãocomo vale-transporte ou transporte fretado, refeitório no local (café, almoço/jantar), cesta básica, assistência médica e odontológica extensiva a dependentes, auxílio creche, convênio farmácia, compra de produtos da empresa com descontos e condições especiais para colaboradores, previdência privada, cooperativa de crédito, convênio com clubes de recreação, Gympass e participação nos lucros e resultados (PLR).