Startup de educação abre vagas para contratação imediata

A DNC Group, Edtech de educação localizada em São José dos Campos (SP), abriu mais de 30 vagas deem diversos setores da instituição. As oportunidades são para os cargos de vendedores, designers, gerente de marketing, analista de tráfego (performance), analista de inbound, desenvolvedores e gerente de tecnologia.No momento, em razão da, as atividades da empresa, assim como o processo de seleção para as vagas, estão em formato(home office) e devem ser retomadas ao escritório apenas quando a cidade atingir o estágio azul do plano São Paulo.