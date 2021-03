Concurso IBGE: saem editais com 6.500 vagas temporárias

(foto: IBGE/Divulgação) O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou, no Diário Oficial da União desta quarta-feira( 10/3), os novos editais de processos seletivos com 6.500 vagas. As chances são para pesquisas econômicas e sociodemográficas do instituto.





Ao todo,foram publicados quatro editais, sendo um para cada cargo, e duas bancas organizadoras, o Cebraspe e o IBFC . Veja:





Agente de pesquisa por telefone





Para o cargo de agente de pesquisa por telefone serão oferecidas 300 vagas, para atuar no município do Rio de Janeiro/RJ. O organizador do processo seletivo é o Cebraspe.





Requisitos: ensino médio completo e um ano de experiência comprovada em teleatendimento/telemarketing ativo ou receptivo nos últimos cinco anos (até a data de divulgação do resultado final). Entende-se como trabalho de teleatendimento/telemarketing aquele cuja comunicação com interlocutores clientes e usuários é realizada à distância por intermédio da voz e(ou) mensagens eletrônicas, com a utilização simultânea de equipamentos de audição/escuta e fala telefônica e sistemas informatizados ou manuais de processamento de dados.





Atribuições: coletar informações, via telefone, com segurança, presteza e atenção garantindo fidedignidade das informações; realizar a coleta utilizando roteiros e scripts planejados, assistido por sistema computacional, visando a captar e a dirimir dúvidas quanto aos dados fornecidos; seguir as medidas protocolares de prevenção e de proteção à saúde determinadas pelo IBGE; utilizar os equipamentos de proteção individual (EPIs) distribuídos pelo IBGE e executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas por seus superiores hierárquicos.





Remuneração mensal: R$ 1.345,00, para 30 horas semanais, sendo 6 horas diárias.





O contratado fará jus ao Auxílio Alimentação e ao Auxílio Pré-escolar, assim como férias e 13º salário proporcionais.





A previsão de duração do contrato é de até um ano, podendo ser prorrogado.





Os contratos terão vigência de 30 dias, podendo ser sucessivamente prorrogados por apostilamento, por igual período, estritamente de acordo com a necessidade do trabalho e(ou) disponibilidade de recursos orçamentários. Por questões administrativas, o último contrato poderá ter vigência menor que 30 dias.









O contratado será avaliado mensalmente nos primeiros três meses e nos últimos três meses de contrato temporário. Nos meses intermediários, as avaliações poderão ocorrer mensalmente ou a cada 90 dias. Caso a nota na avaliação de desempenho esteja entre 70,00 e 75,00 pontos, a avaliação será mensal e; caso a nota seja maior que 75,00 pontos, a próxima avaliação ocorrerá após 90 dias.





Inscrições





A inscrição será admitida a inscrição somente via internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/ibge_21_pss_apt , das 10 horas de 11 de março 2021 às 23 horas e 59 minutos de 31 de março de 2021 (horário oficial de Brasília/DF). A taxa é de R$ 21,14.









Agente de pesquisa e mapeamento

Serão 5.623 vagas para a função de Agente de Pesquisas e Mapeamento. O organizador desta seleção é o Cebraspe.





Requisito: ensino médio completo.





Algumas das atribuições: visitar domicílios e estabelecimentos de qualquer natureza, tais como comerciais, industriais, agropecuários, de serviços e órgãos públicos, em locais selecionados de acordo com o tema a ser pesquisado, para a coleta de dados visando à realização de pesquisas de natureza estatística; realizar e(ou) agendar entrevistas presenciais ou por telefone, registrando os dados em questionários impressos ou em meio eletrônico, de acordo com as instruções recebidas e dentro do prazo pré-

estabelecido.





Remuneração mensal: R$ 1.387,50, para 40 horas semanais, sendo 8 horas diárias.





O contratado fará jus ao Auxílio Alimentação, ao Auxílio Transporte e ao Auxílio Pré-escolar, assim como férias e 13º salário proporcionais.





A previsão de duração do contrato é de até um ano, podendo ser prorrogado.





Os contratos terão vigência de 3 dias, podendo ser sucessivamente prorrogados por apostilamento, por igual período, estritamente de acordo com a necessidade do trabalho e(ou) disponibilidade de recursos orçamentários. Por questões administrativas, o último contrato poderá ter vigência menor que 30 dias.





O contratado será avaliado mensalmente nos primeiros três meses e nos últimos três meses de contrato temporário. Nos meses intermediários, as avaliações poderão ocorrer mensalmente ou a cada 90 dias. Caso a nota na avaliação de desempenho esteja entre 70,00 e 75,00 pontos, a avaliação será mensal e; caso a nota seja maior que 75,00 pontos, a próxima avaliação ocorrerá após 90 dias.





Inscrições

As inscrições serão admitidas somente via internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/ibge_21_pss_apm , das 10 horas do dia 11 de março 2021 às 23 horas e 59 minutos de 26 de março de 2021 (horário oficial de Brasília/DF). A taxa é de R$ 33,98.









Supervisor de coleta e qualidade

Serão 552 vagas para o cargo de Supervisor de coleta e qualidade . Este processo seletivo também é organizado pelo cebraspe.





Requisito: ensino médio completo.





Algumas das tribuições: organizar, planejar, e executar atividades estabelecidas no organograma de trabalho; gerenciar os trabalhos desenvolvidos nas agências de coleta de acordo com o organograma previsto para as pesquisas e levantamentos; acompanhar o desenvolvimento da coleta dos dados das pesquisas e levantamentos, buscando a qualidade da informação; controlar a produção e a qualidade das atividades de coleta e levantamentos, de elaboração de relatórios e de contribuição no planejamento; organizar e coordenar atividades, interagindo de maneira construtiva com as equipes executoras; visitar unidades de coleta de qualquer natureza; realizar e(ou) agendar entrevistas presencias ou por telefone, de acordo com as instruções recebidas; realizar avaliação técnica dos questionários coletados, a partir dos critérios definidos e(ou) instruções recebidas, segundo normas técnicas e metodologias específicas.





Remuneração mensal: R$ 3.100,00, para 40 horas semanais, sendo 8 horas diárias.





O contratado fará jus ao Auxílio Alimentação, ao Auxílio Transporte e ao Auxílio Pré-escolar, assim como férias e 13º salário proporcionais.





A previsão de duração do contrato é de até um ano, podendo ser prorrogado.





Os contratos terão vigência de 30 dias, podendo ser sucessivamente prorrogados por apostilamento, por igual período, estritamente de acordo com a necessidade do trabalho e(ou) disponibilidade de recursos orçamentários. Por questões administrativas, o último contrato poderá ter vigência menor que 30 dias.





Inscrições





A inscrição será admitida somente via internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/ibge_21_pss_scq , das 10 horas do dia 11 de março 2021 às 23 horas e 59 minutos de 26 de março de 2021 (horário oficial de Brasília/DF). A taxa é deR$ 30,27





Supervisor de Pesquisas

Este processo seletivo oferece 25 vagas para o cargo de supervisor de pesquisa nas áreas de conhecimento: Geral, Gestão, Suporte Gerencial e Tecnologia de Informação e Comunicação. A seleção é organziada pelo IBFC





Remuneração: R$ 5.100,00.





O contratado fará jus ao Auxílio Alimentação, ao Auxílio Transporte e ao Auxílio Pré-escolar assim como férias e 13º salário proporcionais.





A previsão de duração do contrato é de até 1 ano, podendo ser prorrogado.





Algumas das atribuições da função de Supervisor de Pesquisas são: auxiliar no planejamento e execução dos trabalhos de definição metodológica da pesquisa, inclusive o detalhamento de âmbito, a elaboração do questionário e manuais; realizar pesquisa piloto; ministrar treinamentos objetivando à capacitação dos Agentes de Pesquisas por Telefone; organizar a distribuição das tarefas dos Agentes de Pesquisas por Telefone, de acordo com as orientações da coordenação da pesquisa; estabelecer contato com informantes, quando necessário; acompanhar e relatar à coordenação da pesquisa o desempenho dos Agentes de Pesquisas por Telefone.





Inscrições





As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado serão realizadas pela Internet, no endereço eletrônico do IBFC www.ibfc.org.br, e encontrar-se-ão abertas a partir das 10h do dia 11/03/2021 até às 23h59 do dia 31/03/2021 (horário oficial de Brasília-DF). Valor da taxa de inscrição: R$ 40,00.