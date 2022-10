Uberaba: 2 mil vagas de empregos em feirão

O evento vai acontecer na Fundação Municipal de Esporte e Lazer (Funel) no dia 22 de outubro (sábado) (foto: Creative/Commons/Divulgação) Por Renato Manfrim - Especial para o EM

Com expectativa de ofertar cerca de duas mil vagas de empregos nas áreas da indústria, comércio, serviço, construção civil, agroindústria, transporte e logística, a prefeitura de Uberaba, no Triângulo Mineiro, vai promover no dia 22 de outubro (sábado) a 1ª edição do feirão de emprego Uberaba Contrata+.

O evento será realizado das 8 às 16h, na Fundação Municipal de Esporte e Lazer (Funel), onde as empresas participantes receberão os currículos dos candidatos e entrevistá-los.

“As empresas vão apresentar as demandas de mão de obra e a população poderá se candidatar a essas vagas, estando frente a frente com vários empregadores. Será também um diagnóstico de oferta e demanda de empregos da nossa cidade”, considerou.

Como participar

As empresas interessadas em divulgar vagas de emprego no evento devem realizar o pré-cadastro até sexta-feira (14/10).

Já a pessoa que procura por uma vaga de emprego tem até quinta-feira da semana que vem (20/10) para fazer a inscrição e participar da feira.

Tanto a empresa quanto o trabalhador devem se inscrever no evento através do preenchimento deste formulário

Se preferir, o trabalhador também pode efetuar o pré-cadastrado, presencialmente, no Sistema Nacional de Emprego (Sine) Uberaba, das 8h às 16h45.



A Prefeitura de Uberaba destacou por meio de nota que o candidato que não tiver currículo ou carteira de trabalho poderá contar com a ajuda do Sine durante o evento, basta que ele leve documento de identificação com foto.



A 1ª edição do Feirão de Emprego de Uberaba conta com o apoio da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Uberaba (Aciu), Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Centro das Indústrias do Vale do Rio Grande (Cigra), Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) - Regional Vale do Rio Grande e do Sindicato do Comércio (Sindicomércio).

Cidades com mais empregos a cada 100 mil habitantes

Segundo informações atualizadas do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), com 285 novos trabalhadores no mercado formal em agosto, Uberaba registrou saldo positivo na geração de empregos pelo sétimo mês consecutivo.

Desta forma, entre as oito maiores cidades de Minas Gerais, o município está na vice-liderança com relação a mais empregos gerados a cada 100 mil habitantes: são 1.256, de janeiro a agosto de 2022. Nesse cenário, cidade está atrás somente de Belo Horizonte.

Ainda segundo informações do Caged, ao todo, a maior cidade do Triângulo Sul acumula neste ano 4.232 novos postos de trabalho. O resultado é impulsionado pelo setor de serviços (2.345) e indústria (1.261).

Confira o saldo dos novos postos de trabalho dos oito primeiros meses de 2022, em Uberaba: