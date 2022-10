Concurso Detran-DF: Inscrições abertas para 366 vagas de técnico e analista

(foto: Detran-DF/Divulgação)



O Departamento Estadual de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) abriu as inscrições do próximo concurso público do órgão. O certame está ofertando 366 vagas distribuídas entre os cargos de técnico e analista em atividades de trânsito.





As inscrições podem ser feitas até 8 de novembro, pelo site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) , banca organizadora. Para efetivar a participação, é necessário realizar o pagamento da taxa no valor de R$ 90 para analista e R$ 80 para técnico.

O quantitativo de vagas, 126 são para o cargo de analista em atividades de trânsito e 240 para técnico em atividades de trânsito. As oportunidades são distribuídas para contratação imediata e cadastro de reserva. A remuneração inicial chega a R$ 6.437,50.









Os candidatos serão avaliados por meio de aplicação de prova objetiva e discursiva. A prova objetiva será composta por 60 questões distribuídas entre conhecimentos básicos e específicos. A pontuação mínima exigida é de 45 pontos, 50% do valor total do exame.

Já a prova discursiva, somente para analista, será composta de uma questão de conhecimento específico. O candidato deverá redigir no mínimo 15 linhas e no máximo 20 linhas. Ambos os exames serão aplicados em 1º de dezembro.