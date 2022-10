Polícia Militar do Ceará abre concurso com 1.500 vagas para soldado

PMCE/Divulgação (foto: PMCE/Divulgação)



A Polícia Militar do Ceará (PM-CE) tornou pública a abertura do concurso para provimento de 1.500 vagas para o cargo de soldado. Do quantitativo total de oportunidades, 1.000 são de preenchimento imediato e 500 para formação de cadastro reserva, divididas da seguinte forma:

Vagas imediatas



Ampla concorrência: 800 vagas





Mulheres - 120 vagas

Homens - 680 vagas





Cota racial: 200 vagas





Mulheres - 30 vagas

Homens - 170 vagas





Vagas para cadastro reserva





Ampla concorrência: 400 vagas





Mulheres - 340 vagas

Homens - 60 vagas





Cota racial: 100 vagas





Mulheres - 85 vagas

Homens - 15 vagas





Os candidatos serão avaliados através das seguintes etapas:





1ª Etapa: Prova objetiva de conhecimentos básicos e específicos, de caráter classificatório e eliminatório; Avaliação cotista – heteroidentificação, de caráter eliminatório;

2ª Etapa: Exame de saúde, de caráter eliminatório;

3ª Etapa: Avaliação psicológica, de caráter eliminatório;

4ª Etapa: Avaliação de capacidade física, de caráter eliminatório;

5ª Etapa: Investigação social, de caráter eliminatório, sob responsabilidade da SSPDS.





Os aprovados receberão o salário inicial de R$ 4.983,30. As inscrições estarão abertas no período entre 24 de outubro a 23 de novembro, e poderão ser feitas através do site do Instituto Idecan, banca examinadora. A taxa será no valor de R$ 180,00.





Confira o edital completo clicando aqui.