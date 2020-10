Nestlé Brasil abre inscrições para Programa de Trainee 2021

(foto: Nestlé/Divulgação)

A Nestlé Brasil está com vagas abertas para o programa de Trainee da empresa que terá início em 2021. As inscrições podem ser feitas até o dia 18 deste mês pelo site oficial do processo seletivo.



Todas as etapas de seleção serão feitas de forma digital e a distância, atendendo dois requisitos: os critérios de saúde e segurança, em função da pandemia causada pelo novo coronavírus, e a democratização do acesso à iniciativa. Candidatos de todo Brasil podem participar.









A vontade de construir novas soluções, além soft skills, como inovação, espírito de dono, colaboração, inovação, criatividade, entre outras habilidades, são cada vez mais valorizadas pela companhia, que busca pessoas capazes de promover uma grande transformação nos seus negócios, com impactos reais.



"E estamos dispostos a ajudar a desenvolver essas competências, por meio de várias iniciativas de formação e empregabilidade, que abrem as portas da Nestlé todos os anos para esses jovens”, afirma o vice-presidente de recursos humanos da Nestlé Brasil, Enrique Rueda.





O Programa de Trainee da Nestlé terá a contribuição de diversas marcas para gerar mais conhecimento e aprendizado aos seus futuros trainees. Deste modo, a ação contará com os seguintes patrocionadores: Chocolates Nestlé, Nescau, Starbucks, Nespresso, Nutren, Leite Moça, Ninho, Purina, Cheerios e Negresco.





Justamente por isso, ao longo do processo, os jovens – candidatos às vagas – terão acesso a conteúdos exclusivos, informações e desafios ligados às marcas patrocinadoras.



O propósito





De acordo com informações disponibilizadas pela Nestlé Brasil, neste ano, a empresa terá como lema #EvoluirJuntosFazBem, que será conectado com o propósito da companhia, que, segundo a empresa, é “revelar o poder dos alimentos para melhorar a qualidade de vida de todos, hoje e para as próximas gerações”.





Além disso, com o objetivo de gerar oportunidades, a Nestlé informa que capacitará todos os jovens profissional e emocionalmente. "Queremos apoiá-los não só com vagas, mas com o desenvolvimento de habilidades que vão fazer toda a diferença, ainda mais nesse cenário profissional que abre a necessidade de outras visões e competências", aponta Enrique Rueda.



Etapas do Programa





Feita as inscrições, o que mais será feito? De acordo com a Nestlé Brasil, após a candidatura ao programa, o processo seguirá com testes on-line, dinâmica de grupo, painel virtual, entrevista on-line e etapa final. Ainda segundo a empresa, todas as fases do processo seletivo irão levar em consideração o conceito de gamificação.



Quanto à etapa final, a Nestlé inforrma que trará desafios baseadas em cases reais da companhia, pensando em soluções com olhar voltado para a inovação.





*Estagiária sob supervisão da editora Teresa Caram