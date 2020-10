SES PB abre nova seleção com salário de até R$ 4,5 mil

(foto: João Pessoa, Paraíba (divulgação))



A Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba (SESPB) abriu uma nova seleção para vagas temporárias no Centro Formador de Recursos Humanos (Cefor-RH/) e na Gerência de Planejamento e Gestão (Geplag). São 24 chances de nível superior para ingresso na equipe técnica do projeto de aprimoramento das ações de gestão, planejamento e regionalização da saúde na Paraíba. São três os cargos a serem ocupados: coordenação executiva, orientação técnico/pedagógica macrorregional e orientação regional de planejamento. Os candidatos selecionados trabalharão de 15 a 30 horas semanais, com salário mensal de R$ 1.356,25 a R$ 4.500.





As inscrições, que já estão abertas, são gratuitas e devem ser feitas online (mediante envio de formulário ) até as 16h de 17 de outubro. Para se inscrever, é pré-requisito possuir graduação e/ou pós graduação na área de saúde pública, gestão ou afins. Dentre as vagas, há reservas para candidatos com deficiência.





Veja abaixo as atribuições de cada cargo:





Coordenação executiva: coordenar o projeto, desde sua execução até a entrega dos produtos, de acordo com o estabelecido no plano de ação. O profissional desenvolverá atividades de planejamento, gerenciamento das ações e metas estabelecidas, acompanhamento aos orientadores técnicos/pedagógicos macrorregionais e orientadores regionais de planejamento, também com caráter de facilitador/docente, dando suporte técnico e pedagógico. Desempenhará também a função de articulador em âmbito macrorregional em conjunto com a coordenação geral do projeto.





Orientação técnico/pedagógica macrorregional: Executar o projeto a nível macrorregional até a entrega dos produtos. O profissional desenvolverá atividades de planejamento, gerenciamento das ações e metas estabelecidas, acompanhamento aos orientadores regionais de planejamento, dando suporte técnico e pedagógico, e desenvolvendo a função de facilitador para os demais técnicos da macrorregião. Desempenhará também a função de articulador em âmbito macrorregional em conjunto com a coordenação executiva e a equipe técnica.





Orientação regional de planejamento: executar o projeto na região de saúde até a entrega de produtos, sob a orientação pedagógica macrorregional, juntamente com os técnicos da gestão municipal, Gerências Regionais de Saúde (GRS), Apoiadores Institucionais e Regionais da SES-PB, Apoiadores Institucionais do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde e da Superintendência Estadual do Ministério da Saúde.





Segundo o edital de abertura, a avaliação contará com duas fases: análise curricular e entrevista, prevista para 22 e 23 de outubro. O prazo de validade da seleção é de um ano, podendo ser prorrogado por mais seis meses, caso necessário.