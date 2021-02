Reposit tem vagas para profissionais da tecnologia

, provedora de soluções de gerenciamento de dados especializada no atacado distribuidor e varejo, anuncia a abertura de vagas para profissionais deatuarem no setor de network operations centers (NOC).

Entre as posições requisitadas, estão analista de monitoramento pleno, analista de infraestrutura, DBA oracle pleno e DBA oracle postgrees. Para seé necessário ter ensino superior completo ou em curso nas áreas de tecnologia. As vagas estão disponíveis no Linkedin da companhia: https://www.linkedin.com/company/reposit-tecnologia

De acordo com Leonardo Barros, diretor-executivo da Reposit, a demanda das novassurgiu devido ao aprimoramento do atendimento aos clientes para o monitoramento dos bancos de dados em nuvem, do ambiente em nuvem e do backup.