XP anuncia 1.100 vagas para áreas de tecnologia e canais

(foto: Bruno DE LIMA/Pixabay )



A XP Inc. irá contratar 1.100 profissionais para seu time ao longo de 2021. Em 2020, foram 1.200 vagas abertas. A XP, que cada vez mais tem se posicionado como uma empresa de tecnologia, selecionará principalmente profissionais da área de dados, engenharia de software e assessoria de investimento. Atualmente, a XP conta com mais de 3.600 colaboradores no Brasil.





Os novos profissionais serão alocados principalmente nas áreas de tecnologia e canais. Eles irão assumir seus cargos com a missão de apoiar o crescimento orgânico dos negócios em que a XP já atua, assim como na estruturação de novos negócios como o Banco XP.

processo seletivo é a aderência do candidato à cultura XP. Buscamos sempre profissionais que tenham a mente aberta, espírito empreendedor e pensem grande", explica Gabriel Santos, head de recrutamento e seleção da XP.



LEIA MAIS 11:30 - 15/12/2020 Fintech abre mais de 50 vagas em tecnologia

12:00 - 26/11/2020 Empresa de tecnologia oferta mais de 100 vagas para profissionais sêniors "Parte fundamental do nossoé a aderência do candidato à cultura XP. Buscamos sempre profissionais que tenham a mente aberta, espírito empreendedor e pensem grande", explica Gabriel Santos, head de recrutamento e seleção da XP."O grande desafio será contratar profissionais das áreas de tecnologia e dados, com conhecimento avançado das principais ferramentas dessa área. Estamos cada vez mais nos tornando uma empresa de tecnologia e, para isso, queremos atrair os profissionais mais brilhantes", complementa Santos.

qualquer lugar do Brasil ou do mundo, em linha com o programa #XPdeQualquerLugar. As informações detalhadas sobre as vagas e como se candidatar serão divulgadas ao longo do ano em Os profissionais poderão se candidatar dedo Brasil ou do mundo, em linha com o programa #XPdeQualquerLugar. As informações detalhadas sobre as vagas e como se candidatar serão divulgadas ao longo do ano em https://www.xpinc.com/carreiras