Salário de até R$ 13,8 mil: último dia de inscrições para seleção da SES/SC

As vagas são para as carreiras de enfermeiro, fisioterapeuta e médico nas especialidades de infectologia, emergência, fisioterapia hospitalar, cardiologia emergencial, anestesiologia e pneumologia. Para se inscrever, é necessário possuir ensino superior completo e especialização na área designada.









Os candidatos serão avaliados de forma remota em etapa única de análise de títulos e experiência profissional. Em caso de empate, será dada preferência a candidatos com idade mais avançada, com maior número de filhos até 14 anos, maior pontuação por títulos e maior pontuação por experiência comprovada. Mas, atenção: as inscrições podem ser feitas somente até esta sexta-feira (26/2), de forma gratuita pelo site da SES





A validade do processo seletivo será de dois anos. Este prazo poderá ser prorrogado por igual período uma única vez, caso haja necessidade.









Uma nova seleção com 36 oportunidades imediatas foi aberta pela Secretaria do Estado da Saúde de Santa Catarina (SES/SC). Os profissionais serão lotados no município de Ibirama. O contrato será por tempo determinado, sob carga horária semanal de 20 a 30 horas e remuneração de R$ 3.602,14 a R$ 13.813,53.