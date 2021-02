Prefeitura em Belo Horizonte oferece salários de R$ 4,6 mil

(foto: Prefeitura de BH/Divulgação ) A Prefeitura de Belo Horizonte, em Minas Gerais, por meio da Secretaria Municipal da Fazenda abriu um novo processo seletivo para admissão de três contadores. O salário é de R$ 4.646,28, para 40 horas semanais.





Para concorrer, é necessário comprovar a escolaridade exigida para a função desejada de ensino superior, bem como ter registro ativo no respectivo conselho de classe da profissão quando solicitado.





Os interessados devem realizar as inscrições em 4 e 5 de março de 2021, mediante a entrega do envelope o qual deverá conter a documentação exigida, exclusivamente na Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte, situada na Rua dos Carijós, nº 166, Térreo, centro, no horário das 9h às 16h40.





Os candidatos serão avaliados por analise de títulos, experiência profissional e entrevista, somente para os candidatos até a 15º da classificação na primeira etapa.





O prazo de validade da seleção será de um ano, contado da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.