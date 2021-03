Uber tem 40 vagas para atuar em diferentes áreas do centro de tecnologia

(foto: freestocks-photos/Pixabay)



Se em 2014, quando iniciou suas atividades no Brasil, a Uber contava apenas com seis funcionários, hoje já emprega mais de mil pessoas em todo o país. Ao comemorar os dois anos da abertura do Centro de Tecnologia da empresa no Brasil, a Uber faz mais uma semana especial de recrutamento on-line. Com seis dias de duração, de 25 de março a primeiro de abril, o objetivo do evento é atrair engenheiros de todo país.





Este ano, o Centro de Tecnologia terá no total 40 vagas disponíveis em posições como engenheiro backend, Android e IOS. Os engenheiros ficarão baseados em São Paulo, mas trabalharão em ferramentas e projetos de aplicação global.



Como participar





inscrever pelo link Para participar da semana especial de recrutamento, o candidato deve sepelo link http://march21-saopaulo-engrecruiting.splashthat.com/ . Após a inscrição, os recrutadores entrarão em contato para confirmar a participação e informar como serão as próximas etapas.





O processo será feito 100% on-line e terá duas etapas antes do evento: entrevista com recrutador e o Pair Programming challenge, uma sessão de uma hora para resolução de problema algorítmico - o objetivo aqui é avaliar o processo de resolução e não a solução em si.



Os candidatos aprovados serão convidados para a fase final que contará com mais duas entrevistas para avaliação de habilidades técnicas como arquitetura, programação e resolução de problemas. Entrevistadores de diferentes partes do mundo farão parte do processo, trazendo múltiplas visões de áreas e projetos. A resposta final será informada uma semana após o final da semana de recrutamento.





"Nosso serviço é usado por milhões de pessoas todos os dias, por isso, uma das características mais interessantes em trabalhar na Uber é sentir o impacto imediato daquilo que realizamos e saber que o que estamos fazendo hoje está contribuindo para construir um futuro melhor para as cidades", comenta Pamela Chusyd, Head de Recrutamento da Uber no Brasil.









"Nós queremos criar um ambiente de trabalho que seja inclusivo e reflita a diversidade das cidades onde operamos, Por isso, na Uber temos espaço para todo tipo de talento, independentemente de raça, idade, identidade de gênero ou mesmo formação", completa Pamela.



Sobre o Centro de Tecnologia





A Uber vem atuando permanentemente para tornar sua plataforma a mais segura possível para usuários, motoristas e entregadores parceiros - o que foi reforçado depois que o seu CEO, Dara Khosrowshahi, tornou a segurança a prioridade da empresa. Como parte dessas ações, a empresa abriu há dois anos em São Paulo seu primeiro Centro de Desenvolvimento Tecnológico na América Latina com foco inicialmente em segurança. Hoje, o Centro conta com quatro áreas de tecnologia, compostas por times de engenharia, UX, produto e dados.





Com investimento de R$ 250 milhões previsto para cinco anos, cerca de 70 especialistas já foram contratados nos últimos anos para desenvolver tecnologias que podem eventualmente se transformar em novos recursos e funções do aplicativo de mobilidade para todo o mundo.



Os outros centros de tecnologia da Uber estão em Louisville, Nova York, Palo Alto, Pittsburgh, São Francisco e Seattle, nos EUA; em Amsterdã, Paris, Sofia e Vilnius, no continente europeu; e em Bangalore e em Hyderabad, na Índia.





O Centro de Desenvolvimento no Brasil se concentra em tecnologias avançadas voltadas a desenvolver ferramentas para a segurança em todo o mundo, como sistemas distribuídos de alta escala, processamento de dados em tempo real, telemática avançada, machine learning e desenvolvimento móvel, entre outros.